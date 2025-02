Olimpia Milano, tutti i numeri di una squadra che continua a stupire

L’Olimpia Milano EA7 Emporio Armani continua a stupire in questa stagione di LBA ed Eurolega, segnando un altro traguardo importante con la vittoria su Varese. Con 119 punti messi a tabellino, la squadra di Ettore Messina ha conquistato una nuova vittoria, confermando la propria forza offensiva.

La Gazzetta dello Sport titola: Valanga Milano. LeDay-Shields irresistibili. Varese crolla https://t.co/TC1MVlOgZo — RealOlimpiaMilano (@OlimpiaMiNews) February 3, 2025

Questo risultato porta a 9 il numero di partite stagionali in cui Milano ha superato i 100 punti, un dato che evidenzia l’evoluzione del gioco della squadra, sempre più focalizzata sull’esaltare il proprio potenziale offensivo. Nella conferenza stampa all’Unipol Forum, Ettore Messina ha sottolineato le priorità del momento. “Siamo riusciti a rimettere in movimento i ragazzi che erano stati infortunati. Sono molto contento, nessuno si è fatto male”, ha dichiarato il coach.

La vittoria contro Varese è arrivata in un momento importante, con la squadra impegnata in una serie di partite internazionali, con le sfide di Eurolega contro il Bayern Monaco (martedì alle 20:45) e il Kaunas (giovedì alle 19), nonché il prossimo incontro alle Final Eight di Coppa Italia, che vedrà un affascinante quarto di finale contro la Virtus Bologna.

Il successo contro Varese è il risultato di un cambio di mentalità per l’Olimpia. In passato, la squadra di Messina cercava principalmente di limitare i punti di forza degli avversari, ma contro la squadra varesina ha scelto di giocarsela sullo stesso piano offensivo, mettendo in mostra un attacco capace di abbattere qualsiasi difesa.

Olimpia Milano, un potenziale offensivo devastante

A Varese, Milano ha saputo mantenere alte le proprie percentuali di tiro. Con 57% da 2, 41% da 3 e 82% ai liberi, l’Olimpia si conferma la miglior squadra d’Italia per efficienza offensiva, con una media di 124,1 punti ogni 100 possessi, secondo le statistiche di Hack-a-Stat. L’importanza di giocatori come Shavon Shields e Armoni Brooks si fa sempre più evidente, con entrambi protagonisti anche contro Varese, grazie a un 8/12 combinato da tre punti.

Un capitolo a parte merita Zach LeDay, che dopo una performance memorabile in Eurolega contro il Panathinaikos, ha continuato a brillare anche in Serie A. Contro Varese, l’ex giocatore del Partizan ha messo a segno 26 punti (3/5 da 2, 5/6 da 3, 5/5 ai liberi) e 7 rimbalzi.

La vittoria contro Varese è l’ennesimo segno di come la squadra stia crescendo e reagendo positivamente agli alti e bassi della prima parte di stagione. Messina aveva descritto il gruppo come “molto depresso” a causa degli infortuni e della stanchezza emotiva, ma ora sembra esserci una nuova scossa che potrebbe portare Milano a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.

