Olimpia Milano, Nico Mannion è ufficiale: ha firmato fino al 2026

Nico Mannion all’Olimpia Milano, se ne parlava da tempo ma l’ufficialità tardava ad arrivare per via della trattativa tra il play e la suo ormai ex squadra, la Pallacanestro Varese. L’ingaggio del play ora è stato ufficializzato, ha firmato con l’EA7 un contratto fino al 2026. L’annuncio arriva dopo una trattativa complessa con l’Openjobmetis che ha cercato di trattenere la propria stella ma ha dovuto cedere di fronte alla volontà di Mannion di passare a un club di maggiore ambizione e prestigio.

Nico Mannion a Milano: "Orgoglioso e motivato"



La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con il playmaker Niccolò Mannion, 1,90, nato a Siena il 14 marzo 2001, proveniente dalla Openjobmetis Varese.



🇮🇹 Comunicato ufficiale 👉🏻… pic.twitter.com/fpY1bFw7NX — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) November 4, 2024

Per il giovane playmaker, questa rappresenta la terza esperienza in Eurolega, dopo i trascorsi con Virtus Bologna e Baskonia. Con l’approdo a Milano, Mannion si inserisce in una squadra che punta a competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa, e sarà chiamato a rispondere alle elevate aspettative, aumentando la qualità e la profondità della rosa, soprattutto tra gli italiani.

Nel campionato italiano, Mannion avrà sicuramente spazio per mostrare il proprio talento e la sua capacità di gestione della squadra. In Eurolega, invece, dovrà dimostrare di aver affinato caratteristiche come la fisicità, la durezza difensiva e la freddezza nella gestione dei possessi, aspetti su cui è stato chiamato a migliorare rispetto alle sue esperienze passate. Il “Red Mamba” porta con sé grande talento e potenziale, e il club milanese spera che questo investimento rappresenti un pilastro importante per le ambizioni di lungo termine della squadra.

Leggi anche: