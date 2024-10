Mannion all’Olimpia? L’infortunio subito da Ousmane Diop durante la partita di Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas ha privato coach Ettore Messina del giocatore più in forma nel reparto italiano dell’Olimpia Milano. Questo evento ha spinto il club a tornare sul mercato, nonostante la stagione sia appena iniziata da un mese.

“Milano vuole Mannion: Varese fa il prezzo” titola La Prealpina https://t.co/BjE6gozLQb — Sportando Italia (@SportandoIT) October 21, 2024

Secondo quanto riportato da Sportando e Real Olimpia Milano, i campioni d’Italia sarebbero prossimi a concludere l’acquisto di Nico Mannion. Il playmaker, assente nella sconfitta contro Trapani a causa di un infortunio alla caviglia, dovrebbe risolvere il contratto con la Openjobmetis Varese per approdare all’Armani, senza che Varese ottenga contropartite tecniche in cambio. La strategia dell’Olimpia è chiara: aggiungere sette giocatori italiani al roster per gestire meglio il turn-over degli stranieri in Eurolega ed evitare di schierare giocatori Under in panchina, come accaduto con Luigi Suigo nella trasferta di Scafati.

Sebbene ci sia già un accordo tra il giocatore e il club, manca ancora l’approvazione definitiva della Openjobmetis. Varese ha costruito la propria squadra attorno al talento di Mannion, che nelle prime tre partite di campionato ha mantenuto una media di 26.3 punti e 5.7 assist, con prestazioni brillanti da 31 e 32 punti contro Brescia e Tortona. Tuttavia, nonostante le sue eccellenti performance offensive, Varese si trova in fondo alla classifica con un record di 0-4 e la peggior difesa del campionato, subendo in media 109.5 punti a partita.

Leggi anche: