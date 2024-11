Eurolega, l’Olimpia Milano si aggiudica il derby italiano con la Virtus Bologna

Eurolega Olimpia Milano, la squadra di coach Messina si aggiudica il derby italiano contro la Virtus Bologna, non senza qualche brivido finale. Decisivo Nikola Mirotic, che con 12 punti nell’ultimo quarto spinge i biancorossi alla vittoria per 99-90. Milano, che aveva mostrato solidità difensiva nel primo tempo raggiungendo un rassicurante +17 (40-23), sembrava in totale controllo. Tuttavia, la Virtus Bologna rientra in partita con un parziale di 20-5, aggiudicandosi il terzo quarto per 32-22 e portandosi addirittura in vantaggio. Ma è ancora Mirotic, con dieci minuti di grande intensità, a spegnere le speranze dei bolognesi.

Causeur, Tonut e LeDay guidano l'Olimpia, Mirotic "chiude": 99-90



L'Olimpia domina per 16 minuti, soffre per i successivi 10-12 a cavallo dei due quarti centrali, ma si ritrova con carattere, orgoglio, rimbalzi (15 in attacco) e anche fluidità di gioco (20 assist, nove di… pic.twitter.com/e2h7Mh9e2k — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 31, 2024

L’Olimpia parte forte con l’apporto di LeDay in uscita dalla panchina e chiude il primo quarto sul 21-14. Nel secondo periodo, Causeur e Tonut spingono i padroni di casa fino al +17, portando il punteggio sul 40-23. Belinelli e Shengelia tengono però a galla la Virtus, accorciando fino al 44-35 alla pausa. Nel terzo quarto, Bologna sfrutta la leadership di Belinelli e Shengelia, riuscendo addirittura a passare in vantaggio (67-66) all’inizio dell’ultimo quarto. Le energie della squadra di Banchi si esauriscono, con Shengelia che perde lucidità. Dimitrijevic e soprattutto Mirotic chiudono la gara in favore di Milano. Per l’Olimpia arriva così il secondo successo in Eurolega, mentre la Virtus incassa la sua sesta sconfitta.

Leggi anche: