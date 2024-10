Olimpia Milano, Messina dopo la sconfitta con l’Efes: “Il primo tempo una vergogna”

Olimpia Milano, la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite di Eurolega accentua la crisi dell’EA7, battuta in casa dall’Anadolu Efes. Nonostante vari giocatori siano al centro delle critiche, tra cui Nenad Dimitrijevic, Ettore Messina ha voluto sottolineare che i problemi della squadra vanno oltre le singole prestazioni. “Il primo tempo è stato una vergogna. Mancanza di competitività, di voglia di competere, mancanza della capacità di fare le cose insieme. È stato qualcosa di difficile da vedere,” ha dichiarato Messina, che ha ribadito la necessità di lavorare a fondo: “Dobbiamo chiuderci in palestra e vedere se c’è un modo per uscire da questa situazione.”

La sconfitta interna, con un primo tempo chiuso sotto di 21 punti (25-46), ha messo in evidenza i dubbi sulla costruzione estiva della squadra, sollevando interrogativi sulla necessità di aggiustamenti, e forse persino di una rivoluzione, per migliorare il rendimento del gruppo. A una domanda precisa in conferenza stampa, Messina ha affrontato questo tema in maniera diretta: “Ovvio che questa è la domanda principale che hai il diritto di fare e che anche noi ci stiamo facendo.” Tuttavia, ha invitato alla cautela prima di fare valutazioni affrettate: “Dobbiamo pensarci con molta calma, mi viene difficile dare una risposta così a caldo. Ma le cose che vedete voi le vediamo tutti.”

Per Messina, la questione è capire se il gruppo possa cambiare atteggiamento rapidamente oppure se la solidità mostrata a settembre fosse solo un’illusione: “La questione è se abbiamo in tempi brevi la capacità di ribaltare questo tipo di atteggiamento, oppure se quello che abbiamo visto a settembre, una squadra con più durezza mentale, è stata un’illusione.” Non è esclusa la possibilità di un ritorno sul mercato, con il nome di Nico Mannion che emerge come possibile rinforzo.

