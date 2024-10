Eurolega Olimpia-Efes, Messina: “Dovremo giocare con freddezza”

Olimpia-Efes Eurolega, coach Ettore Messina ha parlato alla vigilia del match dei milanesi contro i turchi di Johnson e Poirier. L’Anadolu Efes ha raggiunto le Final Four nel 2019, 2021 e 2022, con tre finali e due vittorie, incrociando più volte il cammino dell’Olimpia, tra cui nei playoff di EuroLeague 2022.

C'è l'Efes, LeDay: "Energia al massimo, il pubblico ci aiuterà"



L’Olimpia non avrà ancora Josh Nebo e Ousmane Diop, assenze pesanti perché colpiscono tra l’altro lo stesso settore. Viceversa, dopo lo stop di Scafati, tornerà disponibile Zach LeDay che in EuroLeague è stato… pic.twitter.com/dparD6inwc — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 23, 2024

Entrambe le squadre sono in fase di rinnovamento: l’Efes ha perso il coach Ergin Ataman e giocatori chiave come Micic e Singleton, ma mantiene stelle come Larkin, Beaubois e Bryant. Ha inoltre rinforzato la squadra con veterani NBA come Stanley Johnson e Poirier. Attualmente è 2-2 in EuroLeague, eccellendo nel tiro da due e nella difesa interna. L’Olimpia, invece, soffre per l’assenza di Nebo e Diop, ma recupera Zach LeDay, il miglior realizzatore del team finora.

Così Ettore Messina alla vigilia del match: “L’Efes è una squadra di grande talento offensivo ed esperienza, con tanti giocatori che sono insieme da anni prima con Coach Ataman e ora con Coach Mijatovic che lavora su quello stesso solco. Per noi è una partita da affrontare con calma, che dovremo costruire possesso dopo possesso con attenzione difensiva e la ricerca del miglior tiro possibile in attacco. Per riuscirci dovremo giocare tutti con freddezza soprattutto nei momenti difficili”.

