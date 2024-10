Eurolega, Milano e Bologna ancora ko: stasera il derby italiano da “cenerentole”

Eurolega amara per Milano e Bologna: Olimpia e Virtus incassano altre due sconfitte, seppur risicate. L’Olimpia Milano ha combattuto duramente a Vitoria, rimanendo in partita grazie a uno straordinario Nikola Mirotic: 21 punti, di cui 16 già all’intervallo con cinque triple. Nella ripresa, la squadra di coach Fioretti (in panchina per l’indisposto Messina) ha stretto le maglie in difesa, riuscendo a pareggiare sul 77-77 al 35′. Ma, nel testa a testa finale, è stato il Baskonia di Trent Forrest a spuntarla.

🎃 GAME DAY 🎃

Euroleague 2024/25 | Round 7

🆚 Virtus Segafredo Bologna

🏟️ Unipol Forum

🕣 20:30

📺 Live on Dazn & Sky Sport#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/WKldrUGMDU — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 31, 2024

Scenario simile in Italia, dove la Virtus Bologna ha visto sfumare la vittoria contro il Bayern Monaco a Casalecchio di Reno. Partite forte nel primo quarto, le Vunere hanno subito un calo nei due quarti centrali per poi tornare a giocarsela con un Achille Polonara in gran forma. Sopra 78-75, la Virtus sembrava ormai vicina alla vittoria, ma i tedeschi hanno ribaltato la partita grazie a due triple consecutive di Weiler-Babb e Shabazz Napier, quest’ultimo corteggiato anche dai bianconeri in estate.

Ora, sia Olimpia che Virtus si ritrovano ferme a 1-5, in fondo alla classifica insieme all’Alba Berlino, ma con obiettivi ben diversi. L’occasione per rifarsi arriva stasera, con il primo derby italiano in Eurolega della stagione 2024/25.

Leggi anche: