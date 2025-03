Home | Olimpia Milano, disfatta a Parigi: cosa serve ora per raggiungere i playoff dell’Euroleague

La trasferta a Parigi dell’Olimpia Milano per il Round 30 di Eurolega si è conclusa con una sconfitta pesante. Un 92-79 che rischia di segnare la fine delle speranze playoff per gli uomini di Messina. Il ko contro i francesi e lo svantaggio nello scontro diretto, con la differenza canestri che ora sorride a Parigi, lascia i biancorossi in una situazione difficile, con 4 gare ancora da disputare e un record di 16-14 che sembra difficile da rimontare.

Il match contro i parigini si è rivelato emblematico per diversi motivi. Milano non è riuscita a reagire a un avversario più veloce e incisivo, con il Paris che ha imposto la propria velocità in attacco e difesa. TJ Shorts, con 24 punti e 10 assist, è stato il protagonista assoluto, punendo una difesa milanese che ha mostrato le sue fragilità.

Nonostante qualche fiammata individuale da parte di giocatori come Mannion e Causeur, Milano non è mai riuscita a tenere il passo degli avversari. Coach Ettore Messina, dopo il fischio finale, ha dichiarato che “non ha senso mollare proprio adesso“, ma la sconfitta complica enormemente il cammino verso i playoff.

Il Paris ha sfruttato una maggiore velocità di gambe in attacco e una difesa aggressiva, che ha bloccato gli esterni di Milano. Le prime fasi della gara hanno visto un’Olimpia in difficoltà, con ben 8 palle perse nei primi 13 minuti. Nonostante le prestazioni di alcuni giocatori, come il primo tempo di Mannion (6/11 da 3 punti) e il terzo quarto di Causeur (15 punti), la squadra non ha mai trovato continuità nelle due metà campo.

Olimpia Milano, un cammino proibitivo

Un altro aspetto negativo è stata la brutta serata alcuni dei principali giocatori di Milano. Bolmaro, dopo una buona difesa su Shorts, è stato costretto a uscire per falli. Il Paris ha messo più uomini su Mirotic, limitandone il gioco. Shields e LeDay, pur mostrando lampi di classe, non sono riusciti a imporsi con continuità.

Ora, Milano affronterà una settimana decisiva, con il doppio impegno in Eurolega contro due delle formazioni più forti d’Europa: il Real Madrid e il Barcellona. Gli scontri diretti con le due big sono proibitivi, ma rappresentano l’ultima speranza per la squadra di Messina. Il 25 Marzo ci sarà il match il Real Madrid, che deve difendere il +9 ottenuto nella partita d’andata, mentre il 27 marzo sarà la volta del Barcellona all’Unipol Forum, con gli spagnoli forti del +13 dell’andata.

In Serie A, invece, Milano affronterà Trento domenica 23 marzo alle 18.15, con la necessità di vincere per consolidare la sua posizione nella griglia playoff. L’Olimpia si gioca una fetta di stagione in pochi giorni. Ogni errore potrebbe compromettere definitivamente la corsa ai playoff europei. Se la squadra di Messina vuole ancora sognare, dovrà reagire e cambiare marcia immediatamente.

