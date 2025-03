Basket LBA: capolavoro Napoli, affollamento in testa alla classifica

La ventiduesima giornata di Serie A di basket regala emozioni e colpi di scena. La Virtus Bologna, leader del campionato, cade a sorpresa contro Napoli per 93-88, fallendo l’opportunità di staccare le dirette concorrenti. Una prestazione maiuscola di Pullen (25 punti) permette ai partenopei di ottenere una vittoria fondamentale nella lotta salvezza.

Trento approfitta della sconfitta della Virtus e l’affianca in vetta grazie a una netta vittoria su Pistoia (87-64). Importante successo anche per Reggio Emilia, che espugna il campo di Varese con il punteggio di 78-63.

Napoli-Virtus Bologna 93-88

La grande sorpresa di giornata arriva dal successo di Napoli contro la Virtus Bologna. I partenopei partono forte e tengono testa ai favoriti, chiudendo i primi due quarti in perfetta parità (44-44). Dopo l’intervallo, Napoli alza l’intensità con un Pullen straordinario e un ottimo Zubcic, portandosi avanti 69-66 alla fine del terzo periodo.

Bologna reagisce e torna in parità, ma l’espulsione di Shengelia pesa nel finale: Pullen sigilla la vittoria con una serie di canestri decisivi. Per i campani una vittoria chiave dopo tre sconfitte consecutive, mentre la Virtus spreca una buona occasione.

Trento-Pistoia 87-64

Trento domina Pistoia e torna alla vittoria con un perentorio 87-64. Dopo un primo quarto equilibrato (21-20), la Dolomiti prende il largo nel secondo periodo, chiudendo all’intervallo sul 45-34. La squadra di Galbiati continua a spingere e piazza un break decisivo, toccando il +25 alla fine del terzo periodo. L’ultimo quarto è pura formalità, con Trento che controlla agevolmente fino al suono della sirena. Con questa vittoria, Trento sale a 32 punti e si conferma tra le big del campionato, mentre Pistoia resta ferma a 10, in fondo alla classifica.

Varese-Reggio Emilia 63-78

Reggio Emilia espugna il campo di Varese con una prova solida e concreta. Dopo un avvio equilibrato, l’Unahotels prende il controllo del match nel secondo quarto e arriva all’intervallo avanti 33-29. Al rientro dagli spogliatoi, la squadra di Priftis allunga progressivamente e mette al sicuro il risultato con un parziale decisivo nell’ultimo quarto. La vittoria permette a Reggio Emilia di salire a 28 punti, mentre Varese incassa la sedicesima sconfitta stagionale e resta a quota 12, sempre più in difficoltà nella lotta per la salvezza.

LBA, i risultati della 22esima giornata

Pallacanestro Brescia vs. Olimpia Milano: 73-79

Trapani Shark vs. Pallacanestro Trieste: 131-88

Pallacanestro Varese vs. Pallacanestro Reggiana: 63-78

Aquila Trento vs. Pistoia Basket 2000: 87-64

Treviso Basket vs. Dinamo Sassari: 70-76

Scafati Basket vs. Derthona Basket: 79-102

Napoli Basket vs. Virtus Bologna: 93-88

Reyer Venezia vs. Vanoli Cremona: 87-70

Questi risultati hanno portato a una situazione di classifica molto equilibrata, con quattro squadre in testa a pari punti: Germani Brescia, Virtus Segafredo Bologna, Trapani Shark e Dolomiti Energia Trentino, tutte con 32 punti (16 vittorie e 6 sconfitte).

