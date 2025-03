LBA, Brescia vola, Milano risorge: i risultati della 21esima giornata

La 21ª giornata di Serie A di basket LBA ha fornito molte emozioni,con segnali chiari sia per le squadre in vetta, sia per quelle che inseguono. In particolare, Brescia ha dominato fuori casa, consolidando il primo posto in classifica, mentre Milano è tornata al successo tra le mura amiche. Altre vittorie importanti arrivano da Trapani, Tortona, e Venezia, con partite ricche di colpi di scena.

Pistoia 84-97 Germani Brescia

Brescia ha dimostrato tutta la sua forza con una vittoria convincente contro Pistoia. Dopo un primo quarto dominato dagli ospiti, che avevano preso subito un ampio vantaggio, Pistoia ha provato a rientrare nel match, ma non è riuscita a fermare l’avanzata della Germani. Con un parziale nel terzo quarto e un allungo finale decisivo, Brescia si è imposta con il punteggio di 97-84, rimanendo in testa alla classifica con 32 punti.

Milano 90-80 Treviso

L’Olimpia Milano, pur priva di Mirotic e Gillespie, ha superato Treviso con un’ottima rimonta nel secondo tempo. Dopo un primo quarto difficile, con Treviso a dominare con un ottimo gioco da tre punti, Milano ha trovato la via della rimonta grazie a un super Brooks, che ha realizzato canestri decisivi nel finale. Il risultato finale di 90-80 riporta Milano alla vittoria e al secondo posto, con 28 punti in classifica.

Tortona 89-82 Varese (OT)

Tortona ha avuto la meglio su Varese dopo un overtime emozionante. Varese è partita forte con un parziale di 11-0, ma Tortona ha risposto con un recupero notevole. Il match è stato equilibrato fino all’ultimo, portando la sfida all’overtime sul punteggio di 75-75. Nel supplementare, Tortona ha preso il sopravvento vincendo 89-82, con una prestazione eccezionale di Vital.

Sassari 96-97 Venezia

Una sfida equilibrata quella tra Sassari e Venezia, decisa da un finale thrilling. Dopo un primo quarto equilibrato, Venezia ha preso il comando, ma Sassari ha reagito nel terzo periodo, ribaltando il punteggio. Negli ultimi minuti, la Reyer ha trovato la forza per sorpassare i padroni di casa, vincendo 97-96 in un finale all’ultimo respiro.

Trieste 88-75 Scafati

Trieste ha chiuso la giornata con una vittoria convincente su Scafati, imponendosi 88-75. La squadra friulana ha dominato dall’inizio alla fine, non lasciando scampo agli avversari, che hanno tentato invano di rientrare nel match.

Con questi risultati, la 21ª giornata conferma i valori in campo e lascia intravedere un finale di stagione ricco di sorprese, con le prime della classe pronte a lanciarsi nella sfida per il titolo.

