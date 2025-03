LBA, Virtus Bologna sugli scudi: Milano ancora Ko, un segnale forte

LBA, nell’eterna sfida tra Milano e Bologna, la Virtus si impone ancora una volta, conquistando il secondo successo in altrettante sfide di regular season contro l’Olimpia, con il punteggio di 86-80. Dopo il trionfo all’Unipol Forum, dove le Vu Nere avevano vinto all’andata con il nuovo coach Ivanovic, anche alla Segafredo Arena i bolognesi si impongono, e continuano la loro corsa in vetta alla Serie A.

LA VIRTUS BOLOGNA VINCE IL DERBY D'ITALIA 🤍🖤



Alla Segafredo Arena la compagine di coach Dusko Ivanovic batte l'Olimpia Milano con il punteggio di 86-80: 19 punti per capitan Marco Belinelli 🏀🇮🇹#EurosportBASKET #LBASerieA #LBA #VirtusBologna #OlimpiaMilano #Basket pic.twitter.com/hyMNl3wCM1 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 2, 2025

Il primo quarto vede Milano partire con il piede giusto, con un 25-20 che fa pensare a un possibile allungo per la squadra di Messina, che riesce a toccare anche il +9. Ma la Virtus non si scompone e nella seconda frazione alza il livello della sua difesa, riuscendo a mantenere l’EA7 a secco per diversi minuti e infliggendo un pesante parziale di 18-9.

Questo cambio di ritmo permette a Bologna di prendersi il controllo della partita e arrivare all’intervallo con un vantaggio significativo. Nel secondo tempo, entrambi gli attacchi salgono di qualitĂ . Mirotic e LeDay rispondono ai colpi di Belinelli, il quale con 19 punti diventa il miglior realizzatore della sua squadra.

LBA, Virtus Bologna sugli scudi

L’ex campione Nba ha avuto un impatto decisivo, guidando la Virtus nelle fasi cruciali del match. A supportarlo, un Morgan in grande forma e una coppia solida sotto canestro, composta da Shengelia e Diouf, che contribuiscono a mantenere la leadership della squadra bolognese.

Con questo successo, Bologna si conferma tra le squadre di testa, condividendo la vetta con Brescia e Trento. Milano scivola al quinto posto, ora a -4 dalla prima posizione, staccata anche da Trapani e raggiunta da Reggio Emilia. La lotta per il vertice si fa sempre piĂą interessante, con il campionato che si avvia verso fasi decisive.

Ora entrambe le squadre si preparano per le sfide internazionali in Eurolega. Milano ospiterĂ il Fenerbahce di Melli al Forum, mentre Bologna affronterĂ in trasferta l’Efes di Banchi. Saranno due match molto suggestivi, che potrebbero riservare nuovi colpi di scena per le formazioni italiane.

