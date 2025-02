L’Italia del basket prepara gli Europei: tutte le mosse di Mister Pozzecco

L’Italia si prepara per gli Europei di basket, con il ct Gianmarco Pozzecco che riflette sulle scelte finali per la squadra che affronterà le migliori formazioni d’Europa tra sei mesi. Dopo l’ultima finestra Fiba, che ha visto l’Italia trionfare in Turchia ma cadere a Reggio Calabria contro l’Ungheria, il selezionatore è ora concentrato sui 12 giocatori che rappresenteranno il nostro Paese.

Sconfitta indolore per i ragazzi di Pozzecco nell'ultima partita di qualificazione agli Europei #basket https://t.co/eOO2fZNjk8 — Sport24h.it (@Sport24h_it) February 24, 2025

Nel cuore della squadra ci saranno tre top players: Danilo Gallinari, Simone Fontecchio e Nicolò Melli. Gallinari porterà la sua esperienza e leadership, sperando di essere in buona condizione dopo una lunga inattività. Il “Gallo” ha scelto di giocare nella liga portoricana per prepararsi al meglio. Saranno lui, Fontecchio e Melli, insieme, a guidare la Nazionale con qualità, esperienza e carisma.

Oltre ai tre big, Pozzecco può contare su uno zoccolo duro formato da Alessandro Pajola, Stefano Tonut, Pippo Ricci e Achille Polonara. Pajola, con la sua difesa impeccabile e le doti da vero leader, si è guadagnato un posto fisso.

Tonut, sebbene non stia vivendo la sua miglior stagione, è un giocatore fondamentale, soprattutto per la sua capacità di marcare gli scorer avversari. Ricci e Polonara sono due lunghi che garantiscono sostanza e capacità di aprire il campo, oltre a un carattere di ferro.

Un altro giovane che farà parte della squadra è Gabriele Procida, destinato a diventare uno dei leader tecnici nei prossimi anni. A quasi 23 anni, il giocatore dell’Olimpia Milano è cresciuto molto nelle ultime stagioni di Eurolega. Per il ruolo di playmaker, invece, la situazione è più complessa. Spissu, Mannion e Spagnolo si contendono i due posti disponibili, con i primi due in leggero vantaggio.

Pozzecco ha ancora due posti da assegnare, uno nel reparto esterni e uno tra i lunghi. La duttilità di John Petrucelli e le ottime doti difensive sono apprezzate dallo staff tecnico, ma anche Giordano Bortolani, pur avendo avuto poche opportunità con il suo club, ha dimostrato buone capacità offensive nelle ultime partite con la Nazionale.

Italia, le scelte di Pozzecco per gli Europei

Per il ruolo di lungo, la scelta più probabile sembra essere Momo Diouf, che sta vivendo una stagione in crescita con la Virtus Bologna. Amedeo Tessitori, pur essendo più indietro nelle gerarchie, potrebbe ritagliarsi uno spazio se dovesse concludere la stagione con un finale convincente.

Pozzecco ha a disposizione almeno una decina di giocatori pronti a entrare nel roster in caso di imprevisti. Tra questi, Diego Flaccadori, Awudu Abass, Guglielmo Caruso, e i giovani Dame Sarr e Saliou Niang. Inoltre, non bisogna dimenticare Nikola Akele, che potrebbe rivelarsi un elemento importante per il futuro della Nazionale.

Infine, non si può parlare di Eurobasket senza menzionare gli oriundi. Da tempo si parla di Donte Divincenzo, ma anche di Darius Thompson e Drew Eubanks. Sebbene sia complicato immaginare che entrino nel roster per l’Eurobasket, non si può escludere che uno di loro possa trovare un posto, vista la qualità che porterebbero alla squadra.

In attesa delle ultime scelte, Pozzecco ha davanti a sé un compito difficile ma stimolante: costruire una squadra in grado di competere al massimo livello in Europa. Con il supporto dei leader come Gallinari, Fontecchio e Melli, e un gruppo solido di giocatori di esperienza e giovani talenti, l’Italia ha tutte le carte in regola per affrontare il torneo con grande fiducia e determinazione.

