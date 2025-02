Home | Trento in Paradiso: grande vittoria su Milano in finale di Coppa Italia, successo storico

La Dolomiti Energia Trentino entra nella storia e conquista il suo primo trofeo ufficiale battendo l’EA7 Emporio Armani Milano 79-63 nella finale di Coppa Italia 2025. Un successo straordinario per la squadra allenata da Paolo Galbiati, che ha dominato la sfida dall’inizio alla fine con una prestazione solida e determinata.

#Basket Storica prima volta per Trento, @AquilaBasketTN sconfigge Milano in finale di Coppa Italia con un punteggio di 63-79.

Il racconto di Massimo Barchiesi #GR1 pic.twitter.com/vJGgFcnnD3 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 17, 2025

Fin dalle prime battute, Trento ha dimostrato di essere in serata, partendo con un parziale di 9-0 grazie alle giocate di Ellis e Ford, mentre Milano ha faticato a trovare ritmo offensivo. Coach Messina è stato costretto a inserire Mirotic per arginare il gap, riuscendo a chiudere il primo quarto sotto di un solo punto (15-14).

Nel secondo periodo, l’Olimpia ha provato a rimettersi in carreggiata con un quintetto più piccolo per migliorare le percentuali al tiro, ma la mossa non ha prodotto i risultati sperati. Dall’altra parte, Trento ha mantenuto l’assetto fisico con Niang, Zukauskas e Mawugbe, trovando in Ford un terminale offensivo implacabile. L’intervallo lungo ha visto l’Aquila avanti di sette punti (38-31).

Coppa Italia, Trento domina Milano

Nella ripresa, Milano ha tentato il tutto per tutto, sfruttando il bonus falli raggiunto in fretta dai trentini. Ma l’intensità difensiva della Dolomiti ha fatto la differenza: Zukauskas ha colpito dalla lunga distanza, mentre Lamb ha sfruttato ogni occasione per tenere gli avversari a distanza. A dieci minuti dalla fine, Trento conduceva 59-48.

Nell’ultimo quarto è salito in cattedra Ellis, protagonista con un assist spettacolare per Mawugbe e una tripla che ha spinto i suoi sul +17. Nonostante un ultimo tentativo disperato di rimonta, Milano non ha trovato le energie per riaprire la partita. Con 23 punti totali, Ford è stato il protagonista assoluto e si è meritato il premio di MVP del torneo.

L’Olimpia Milano ha avuto in Mirotic il miglior realizzatore con 20 punti, ma il suo contributo non è bastato a invertire il destino del match. La Dolomiti Energia Trentino con questo trionfo scritto una pagina indelebile nella sua storia, con la prima Coppa Italia alzata al cielo dopo una cavalcata memorabile.

