Basket LBA, a Varese sta nascendo una nuova “stellina” che ha fatto dimenticare Nico Mannion

Basket LBA, insieme alla prima, importante vittoria in trasferta, Varese può sorridere per una conferma: la nascita di una “stellina” che sta trascinando la squadra, riuscendo a far dimenticare la pesante partenza di Nico Mannion. E la classifica migliora dopo un inizio difficile.

Con 22 punti e 10 assist Jaylen Hands trascina la @PallVarese alla vittoria sul parquet della @dinamo_sassari 🔥

In doppia cifra anche Alviti, Johnson e Tyus: ai padroni di casa non bastano i 26 punti di Fobbs 🏀#TuttoUnAltroSport @UnipolCorporate pic.twitter.com/GjJbzIhf14 — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) January 5, 2025



Il soprannome “Baby Westbrook“, guadagnato ai tempi del liceo, trova oggi infatti piena conferma nelle prestazioni di Jaylen Hands. Con una prova da 22 punti, 10 assist e 5 rimbalzi, il playmaker ha condotto la Openjobmetis Varese alla prima vittoria lontano dal parquet amico, grazie a un’importante prestazione contro Sassari al Pala Serradimigni.

Se Varese ha saputo reggere l’addio di Nico Mannion e sbloccarsi in trasferta, molto del merito va proprio a Hands, che sta dimostrando una costanza e un impatto tecnico di assoluto rilievo nel campionato Lba. Dalla prima giornata, Hands non è mai sceso sotto la doppia cifra, raggiungendo una media punti che lo colloca al secondo posto in campionato, dietro solo a Rob Gray.

Il picco di 34 punti contro Trento a ottobre e quattro gare sopra i 20 punti sono il biglietto da visita di un giocatore capace di dominare sia in fase realizzativa che in regia. Nella vittoria contro Sassari, Hands è stato clinico:

4/4 dal pitturato e 5/5 dalla lunetta,

3 triple su 11 tentate,

la sua prima doppia doppia stagionale con 10 assist, consolidando un’abilità nel costruire gioco già mostrata nelle gare precedenti (9 assist contro Trapani, 8 contro Napoli).

Basket LBA, i numeri di Jaylen Hands

Con una valutazione di 33, raggiunta per la terza volta in campionato, Hands conferma di essere uno dei migliori interpreti della stagione: quinto nella valutazione media complessiva, è il leader tecnico che la Openjobmetis cercava per ambire a traguardi più ambiziosi.

La vittoria di Sassari rappresenta un’iniezione di fiducia per coach Mandole, che può contare su un Hands in piena forma e sempre più leader in campo. Con prestazioni di questa qualità, Varese può respirare dopo un inizio deludente, e anche guardare al futuro con ottimismo. Se Hands continuerà a recitare da protagonista, la Openjobmetis avrà tutte le carte in regola per rilanciarsi in campionato.

