Eurolega, l’Olimpia batte l’Asvel con un possibile clamoroso ritorno sullo sfondo

Il 2025 dell’Olimpia Milano si apre con un’importante vittoria in Eurolega: i ragazzi di Ettore Messina superano l’Asvel Villeurbanne per 75-66, interrompendo una striscia di tre sconfitte consecutive nella competizione. Una serata positiva, seppur non priva di difficoltà, ma le attenzioni non sono solo sul campo. Sullo sfondo si staglia il possibile ritorno in Italia di Danilo Gallinari, con l’Olimpia in pole position per un eventuale ingaggio dell’ala lombarda.

Vittoria contro l’Asvel: Milano riparte in Eurolega

L’Olimpia ha conquistato un successo fondamentale contro l’Asvel Villeurbanne, interrompendo una serie negativa che si protraeva dalla fine del 2024. Una partita combattuta fino agli ultimi minuti, quando le triple di Shields, Ricci e LeDay hanno spezzato l’equilibrio.

Il miglior marcatore è stato Nikola Mirotic con 18 punti, seguito da LeDay con 17. Nonostante qualche problema, come l’infortunio occorso a Dimitrijevic, la squadra ha mostrato carattere e solidità.

La vittoria contro l’Asvel non solo rilancia le ambizioni europee dell’Olimpia, ma riaccende anche i riflettori su una possibile mossa di mercato che potrebbe portare Danilo Gallinari a vestire di nuovo il biancorosso. Se Messina deciderà di fare il grande passo, l’Olimpia non solo si assicurerà un talento di altissimo livello, ma darà anche un segnale forte alla concorrenza in Italia e in Europa.

Gallinari e il futuro incerto tra NBA ed Europa

Nonostante i continui allenamenti e l’attesa di un’ultima chiamata dalla NBA, il telefono di Gallinari non ha ancora squillato. Con la trade deadline fissata al 6 febbraio, il tempo stringe e l’idea di un ritorno in Europa si fa sempre più concreta. Gallinari ha sempre dichiarato di voler chiudere la carriera con la maglia dell’Olimpia, la squadra dove tutto è iniziato, e questa potrebbe essere l’occasione giusta.

Tuttavia, il giocatore non esclude altre opzioni, incluso un possibile ruolo da dirigente, che lo vedrebbe rimanere negli Stati Uniti. Per ora, l’ipotesi Olimpia dipende dalla volontà di Messina, che potrebbe presto prendere in mano il telefono per avviare una trattativa.

Le smentite di Trapani

Nei giorni scorsi si era parlato anche di un interesse del Trapani, squadra emergente e ambiziosa del panorama cestistico italiano. Tuttavia, il patron Valerio Antonini ha smentito categoricamente queste voci, definendole “falsità”. Anche l’entourage di Gallinari ha confermato che non ci sono stati contatti con il club siciliano.

