Olimpia Milano, notte di fuoco a Parigi: caccia al sesto posto in Eurolega

L’Olimpia Milano si prepara a una sfida decisiva in Eurolega contro il Paris Basketball, con l’obiettivo di avvicinarsi al sesto posto e consolidare le proprie ambizioni playoff. Con una vittoria, i biancorossi scavalcherebbero proprio i francesi e si porterebbero sul 2-0 negli scontri diretti, un fattore determinante nella corsa alla post-season.

EUROLEGA 🇪🇺📊 – Il colpo a Belgrado contro la Stella Rossa vale doppio per l'Olimpia Milano: non solo per il record (16-13) ma anche per la questione scontri diretti dove l'EA7 martedì a Parigi è chiamata ad un'altra partita chiave nella sua lotta Playoffs/Play-In pic.twitter.com/SVtEI7wOg8 — Basketball-Evolution (@bball_evo) March 14, 2025

Mai come quest’anno, la regular season sta regalando un finale ad alta tensione, con ben 10-11 squadre in lotta per playoff e play-in. Dal Panathinaikos allo Zalgiris Kaunas, la bagarre è totale e gli ultimi cinque turni saranno decisivi, con 17 scontri diretti tra squadre con gli stessi obiettivi.

Paris-Olimpia Milano è il primo di questi: entrambe le squadre condividono il record di 16 vittorie e 13 sconfitte, così come Barcellona e Stella Rossa, il che rende la lotta per il sesto posto ancora più serrata.

L’Olimpia ritroverà Nikola Mirotic e Fabien Causeur, assenti nell’ultima gara di campionato, mentre Freddie Gillespie sarà game-time decision a causa delle conseguenze del trauma cranico subito contro il Fenerbahce. L’allenatore Ettore Messina ha sottolineato le difficoltà della sfida.

Olimpia Milano, Messina: “A Parigi sfida complicata”

“Affrontiamo una delle squadre rivelazione della competizione, allenata bene e ben organizzata da Coach Tiago Splitter. Parigi è in grado di giocare a ritmi altissimi soprattutto in casa, per cui la nostra partita dovrà cominciare da una buona selezione di tiri che ci consenta poi una valida transizione difensiva“.

Dopo un avvio brillante, Paris Basketball ha subito una flessione nelle ultime settimane: dopo la storica vittoria sul campo dell’Olympiacos a dicembre, sono arrivate 5 sconfitte consecutive, per un bilancio di 5 vittorie e 5 sconfitte nelle ultime 10 gare. Complessivamente, i francesi hanno perso 10 delle ultime 15 partite, segnale di una squadra meno brillante rispetto all’inizio della stagione.

L’Olimpia ha vinto la gara d’andata al Forum con uno scarto di 5 punti (79-74), un margine importante che potrebbe rivelarsi decisivo in caso di arrivo a pari merito. Un successo a Parigi metterebbe Milano in una posizione di forza nella corsa playoff, avvicinando i biancorossi a un obiettivo che, fino a qualche mese fa, sembrava lontano.

Leggi anche: