Marzo sarà un mese cruciale per le squadre italiane impegnate in Eurolega, con sfide decisive per la corsa ai playoff. Se da una parte la Virtus Bologna ha abbandonato ogni speranza di futuro dopo la Regular Season, L’Olimpia Milano invece proverà a giocarsi fino all’ultimo le sue carte. Ogni partita può fare la differenza, tra lotta per la qualificazione e ambizioni di Final Four. Andiamo alla scoperta della situazione delle squadre italiane in questa Eurolega 2025 e dei big match in programma questo mese. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Sprofondo Virtus

Con 21 sconfitte e solamente 7 vittorie, la Virtus Bologna è penultima nella classifica generale della Regular Season di questa Eurolega 2025. La squadra ha abbandonato ormai da tempo ogni ambizione di play-in. L’ultima sconfitta, la sesta consecutiva, arrivata contro l’Efes di coach Luca Banchi, ha definito il tracollo della squadra italiana nel suo percorso europeo. Coach Dusko Ivanovic ha commentato così l’ultima (e ennesima) disfatta: “Congratulazioni all’Efes, ha meritato la vittoria, ha giocato meglio di noi, soprattutto nel secondo tempo. Hanno giocato con aggressività in difesa, e in attacco hanno trovato situazioni pulite, noi abbiamo avuto grossa difficoltà a trovare buoni tiri nel secondo tempo. Non abbiamo avuto opzioni chiare, qualcosa ha trovato Shengelia, ma la difesa dell’Efes è stata davvero eccellente”

Il prossimo appuntamento sarà il 13 marzo in casa contro il Real Madrid, ma le speranze per la Virtus sono già terminate. La partita si disputerà alla Segafredo Arena e gli emiliani vogliono regalarsi una bella notte europea contro una squadra in grande difficoltà come il Real Madrid (14-14). I blancos hanno perso le ultime quattro trasferte consecutive e non vincono in trasferta addirittura dal 10 gennaio.

Non resta che concentrarsi sul campionato. Il successo contro l’Olimpia Milano ha segnato un punto di ripartenza verso l’ultima parte di stagione. Si tratta del secondo successo stagionale contro Milano nelle cinque gare giocate, tutti e due arrivati in campionato. Per quanto riguarda i recuperi, si attende il ritorno di Clyburn nelle prossime settimane.

Speranza Milano

L’EA7 Emporio Armani Milano si prepara a un periodo decisivo per il proprio futuro in Eurolega, con l’obiettivo di agganciare la zona playoff e blindare un piazzamento tra le prime dieci della competizione. Dopo la sconfitta contro il Fenerbahce, la squadra di Ettore Messina ha bisogno di ritrovare fiducia e risultati, soprattutto ora che l’allarme per Nikola Mirotic sembra essere rientrato. Il prossimo impegno europeo vedrà i biancorossi affrontare la Stella Rossa a Belgrado, una sfida fondamentale: con un successo, Milano potrebbe pareggiare il record della formazione serba (16-12), salendo in classifica e facendo un passo importante verso la post-season.

Sulla rush finale coach Messina ha espresso tutto il suo ottimismo: “Le ambizioni europee? A sei gare dal termine della regular season direi certamente agguantare un posto nei play-in, obiettivo che mi sembra tuttora alla nostra portata e che sarebbe anche un buon risultato, considerando la visita di controllo che in settimana avrà Josh Nebo e che ci dirà se potremo recuperarlo per il finale di stagione”.

Tuttavia, il calendario non aiuta: nelle ultime sei giornate, ben quattro gare saranno lontane dal Forum, rendendo la corsa ancora più complessa. Dopo Belgrado, l’Olimpia farà visita al Paris Basketball, poi affronterà il Real Madrid al WiZink Center e la Virtus Bologna in trasferta, tutti match dall’altissimo coefficiente di difficoltà. Al Forum, invece, ci saranno due sfide cruciali: la prima contro il Baskonia, avversario sulla carta più abbordabile, e poi il duello contro il Barcellona, che condivide lo stesso bilancio di Milano e rappresenta uno scontro diretto chiave per il piazzamento finale.

Intanto, in Italia, il club meneghino deve gestire un calendario fittissimo, con 16 partite nei prossimi due mesi tra campionato ed Eurolega. Si parte stasera con la sfida contro la Nutribullet Treviso, un test importante per rialzare la testa dopo le sconfitte con Virtus Bologna e Fenerbahce. La strada verso i playoff è ancora lunga e irta di ostacoli, ma l’Olimpia ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine e raggiungere il proprio obiettivo.

