Home | Calciomercato Milan, nebbia fitta per la panchina: “Nomi non all’altezza”

Nuovo allenatore Milan. L’esperienza di Stefano Pioli sulla panchina rossonera sembra giunta al termine. I risultati altalenanti della scorsa stagione e quelli abbastanza mediocri di quest’anno hanno convinto la società a cambiare rotta. Il casting per il nuovo allenatore è ancora aperto, ma per il momento la dirigenza rossonera sembra in alto mare. (Continua…)

Nuovo allenatore Milan: “Nomi non all’altezza”

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? Stefano Pioli è ai saluti. Il casting è ancora aperto e la dirigenza rossonera sembra in alto mare. Lopetegui sembra definitivamente sfumato dopo le contestazioni della tifoseria. Thiago Motta, se dovesse decidere di andare via da Bologna, accetterebbe l’offerta della Juventus. In lizza, dunque, restano Sergio Conceicao e Paulo Fonseca. Longoni di Calciomercato.com però è sicuro: “Nessuno degli allenatori cercati è all’altezza del Milan“.

Nel frattempo ieri è arrivata un’altra pessima figura davanti ai propri tifosi. Il Milan impatta contro il Genoa, la partita finisce 3-3. Il Grifone passa in vantaggio due volte, poi viene rimontato e alla fine riesce a pareggiare i conti con un autogol di Thiaw.