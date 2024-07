Home | Nubifragio devastante in Italia, strade bloccate e traffico in tilt

Pioggia intensa, grandine e vento hanno causato disagi e danni significativi in diverse zone nella provincia del Nord Italia dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul settentrione a partire dall’alba di oggi, venerdì 12 luglio 2024. Intorno alle 5:40 del mattino un violento temporale si è abbattuto sul capoluogo con forti raffiche di vento, tuoni e fulmini, causando vari danni. Decine di cittadini hanno chiesto soccorso ai vigili del fuoco a causa di allagamenti, tetti scoperchiati e alberi caduti. (Continua dopo le foto)

Maltempo nel Varesotto, danni e viabilità in tilt

In città la pioggia è caduta con particolare violenza. Alcune zone del centro di Varese si sono risvegliate senza corrente elettrica. Il fiume Olona è in piena nella frazione di Fogliaro, dove l’acqua ha invaso il ponte che porta alle abitazioni. Alcune strade sono impraticabili a causa della caduta di alberi. Il traffico è difficoltoso lungo la strada tra Mornago e Besnate. Ci sono alberi caduti anche sulla strada provinciale tra Daverio e Azzate. A Varese numerose vie chiuse al traffico per allagamenti e sempre a causa della caduta di alberi. (Continua dopo le foto)

Maltempo nel Varesotto: la situazione

Il torrente Vellone è sotto osservazione a causa del rapido innalzamento del livello dell’acqua, così come anche gli altri torrenti della zona. Lungo la superstrada per Malpensa un’auto si è ribaltata, a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, all’altezza del Terminal 2 in direzione dell’autostrada A4 Milano-Torino. Finora sono stati effettuati una quarantina di interventi da parte delle squadre di soccorso dei vigili del fuoco. In coda altre 60 richieste da portare a termine. Per far fronte a questa situazione di emergenza, sono state inviate squadre aggiuntive dal comando di Milano. Si segnalano diversi disagi alla circolazione veicolare su numerose strade. Quali sono le previsioni meteo per i prossimi giorni?

