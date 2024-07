Frana travolge due bus che cadono nel fiume: decine di persone disperse

Due autobus carichi di passeggeri sono scomparsi tra le acque di un fiume. A causa delle forti piogge, il terreno avrebbe franato, facendo precipitare in mezzi nel fiume sottostante. Il tragico incidente è successo nella mattinata di oggi, venerdì 12 luglio 2024, alle 3:30 ora locale. Decine di soccorritori e squadre di ricerca stanno setacciando la zona nel tentativo di trovare sopravvissuti all’incidente. (Continua dopo le foto)

Tragedia in Nepal, due autobus finiscono in un fiume

Una frana, causata dalle abbondanti piogge che hanno interessato il Paese in questi giorni, ha travolto due autobus nei pressi di un’autostrada e li ha trascinati in un fiume Trishuli. Nella tarda mattinata locale i soccorritori non avevano ancora trovato alcuna traccia dei bus. Le operazioni di soccorso sono complesse a causa della forti piogge. Decine di soccorritori sono al lavoro nella speranza di trovare qualche superstite. (Continua dopo le foto)

Sui due autobus viaggiavano più di 60 passeggeri

L’amministratore governativo Khimananda Bhusal ha fatto sapere che sui due autobus stavano viaggiando almeno 66 persone e che solamente tre di loro sono riuscite a uscire dal mezzo e mettersi in salvo. Le tre persone che sono riuscite ad evitare la tragedia al momento si trovano in ospedale, dove stanno ricevendo le cure necessarie. “Non siamo sicuri del numero totale perché gli autobus avrebbero potuto raccogliere altre persone lungo la strada. Il fiume si è ingrossato e nessuno è stato ancora trovato”, le parole dell’amministratore governativo che riporta Fanpage. Il funzionario distrettuale capo di Chitwan, Indra Dev Yadav, ha riferito che uno dei due autobus della Ganapati Deluxe diretto a Gaur di Rautahat da Kathmandu trasportava 42 persone e l’autobus successivo in partenza da Birgunj per Kathmandu ne aveva 24 a bordo.

