Novak Djokovic prepara il 2025: obiettivo Australian Open

Novak Djokovic non molla, anzi, rilancia. Il campione serbo è pronto a tornare in campo con obiettivi chiari per il 2025. Dopo aver chiuso la stagione 2024 senza titoli ATP – un evento raro per lui, che non accadeva dal 2005 – il fuoriclasse della racchetta guarda avanti e fissa il prossimo traguardo: gli Australian Open.

La ferveur du public pour Novak Djokovic lors du match d’EuroLeague de l’Etoile rouge de Belgrade en Serbie. 🌋🇷🇸pic.twitter.com/47IZg713n2 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) November 8, 2024

Quello di Melbourne è il primo Slam dell’anno, e Nole per arrivarci al meglio disputerà un torneo di preparazione nelle prime settimane di gennaio. Durante una partita di Eurolega tra Stella Rossa e Alba Berlino, Djokovic ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Klub, sottolineando la sua determinazione e il desiderio di continuare a competere ai massimi livelli.

“Il tennis è ancora il mio obiettivo“, ha dichiarato, evidenziando la volontà di utilizzare al meglio il periodo di off-season per ricaricarsi. “Avevo solo bisogno di riposarmi un po’ dopo un anno stancante.” Con l’annuncio del forfait alle Nitto ATP Finals di Torino per motivi fisici, Djokovic ha chiuso un’annata in cui gli è mancato l’assalto ai titoli ATP, ma il suo obiettivo resta chiaro.

Novak Djokovic” “Vorrei giocare la Coppa Davis”

“Sono pronto a spingere in off-season”, ha affermato il campione. Oltre agli Australian Open, Djokovic non esclude la partecipazione alla Coppa Davis, pur lasciando aperta la decisione in merito: “Ve l’ho detto un milione di volte: vorrei giocare anche la Coppa Davis, vediamo cosa succede”.

Djokovic ha rivelato che sarà in campo già nella prima settimana del 2025, anche se resta da definire la località del torneo di preparazione. Il serbo ha confermato che il grande obiettivo sarà l’Australian Open, torneo che ha dominato nel corso della sua carriera, vincendolo per ben dieci volte. La prossima stagione sembra già delineata: un mix di recupero, preparazione e rinnovata ambizione per restare tra i protagonisti del tennis mondiale.

