Novak Djokovic, che sorpresa: chi è il suo nuovo allenatore

Novak Djokovic sorprende ancora: stavolta non in campo, ma per una decisione inattesa. Il tennista più vincente di sempre ha ufficializzato infatti il nome del suo nuovo allenatore. Comincia così una delle collaborazioni più sorprendenti nel mondo del tennis: Andy Murray, ritiratosi dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, diventa il nuovo allenatore del fuoriclasse serbo.

Novak Djokovic 🤝 Andy Murray pic.twitter.com/ZugTM1bGPn — Sky Sports (@SkySports) November 23, 2024

L’annuncio è stato dato dallo stesso Djokovic tramite i suoi canali social. La notizia ha suscitato scalpore tra gli appassionati del tennis. Murray e Djokovic, coetanei e rivali storici in campo, lavoreranno insieme durante la off season, con l’intenzione di preparare al meglio il 2025, con obiettivo sugli Australian Open.

La collaborazione si concentrerà inizialmente su questi impegni, ma ci sono buone probabilità che la partnership prosegua per tutta la stagione successiva. La decisione di Djokovic di affidarsi a Murray come allenatore segna un’importante svolta nella carriera di entrambi.

Il tennista britannico, pur avendo annunciato il suo ritiro dal circuito dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, ha deciso così di continuare nel mondo del tennis, ma da una prospettiva completamente nuova: quella di allenatore. Questa mossa evidenzia la stima e il rispetto che da tempo esiste fra i due atleti. La collaborazione tra il veterano scozzese e il 37enne serbo promette di essere una delle storie più intriganti del prossimo anno tennistico.

