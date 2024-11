Sinner è la solita macchina da guerra: annientato De Minaur, Italia in finale di Davis

Italia in finale di Coppa Davis. Il punto del Ko all’Australia arriva da solito Jannik Sinner, dopo la bella prima vittoria di Berrettini contro Kokkinakis. E’ 2-0, l’Italia, detentrice del titolo, ora giocherà la finale con l’Olanda. Partita a tratti spettacolare quella tra il n°1 al mondo e De Minaur, a cui va dato atto di essersi difeso con ogni mezzo dalle bordate di Jannik ma alla fine ha dovuto cedere per manifesta superiorità dell’avversario.

Per Sinner un altro successo e un altro mattone di una carriera che sta davvero diventando stellare: seconda finale Davis consecutiva, con tutta la carica per vincerla. 6-3, 6-4 in poco più di un’ora e venti minuti di match per il tennista di Sesto Pusteria per avere la meglio sul numero 9 al mondo De Minaur: un’altra prova maiuscola, senza sbavature o cali di tensione.

Nel primo set, Sinner prende il controllo nel sesto game, conquistando un break decisivo grazie a una palla corta ben eseguita. Questo colpo, dopo una fase iniziale in cui De Minaur era riuscito a ristabilire l’equilibrio, si è rivelato fondamentale per chiudere il parziale in favore dell’azzurro. Il secondo set si gioca sul filo dell’equilibrio fino alla terza palla break per Sinner, che arriva nel nono game e regala il vantaggio del 5-4. Al cambio di campo, Sinner non lascia spazio all’avversario e chiude la partita, garantendo all’Italia il passaggio in finale.

