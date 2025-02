Home | Nicola ha un po’ di febbre, va a dormire e non si sveglia più: cosa lo ha ucciso

Nicola ha perso la vita in circostanze tragiche all’età di 49 anni. L’uomo da qualche giorno aveva la febbre ed è deceduto improvvisamente nel sonno. La notizia della sua prematura scomparsa ha scosso la comunità, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. Quali sono le cause della morte? (Continua dopo le foto)

Chi era Nicola Barbato

Nicola Barbato viveva a San Martino della Battaglia, una frazione di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Da anni lavorava alla Navigarda, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico acquatico sul lago Maggiore, di Garda e di Como. L’uomo è morto all’improvviso all’età di 49 anni. Se n’è andato nel sonno: è andato a dormire e la mattina dopo non si è più svegliato. (Continua dopo le foto)

Desenzano, Nicola è morto nel sonno a 49 anni: cosa gli è successo

Nicola da qualche giorno non si sentiva bene, accusava un po’ di febbre e un malessere persistente. Si è addormentato a casa sua e non si è più svegliato. Secondo i primi riscontri, la causa della morte potrebbe essere un malore improvviso, un attacco cardiaco che non gli avrebbe lasciato scampo. Numerosi i messaggi di condoglianze giunti alla sua famiglia nelle ultime ore sui social.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva