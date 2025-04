NBA, lo strepitoso ritorno di Doncic a Dallas: Warriors, beffa atroce mentre le altre volano

Una notte NBA ricca di colpi di scena. Dieci partite, e tra tutte spicca quella che ha visto Luka Doncic tornare per la prima volta da avversario a Dallas. Il tributo riservato dai tifosi è stato commovente, con lo sloveno visibilmente emozionato, incapace di trattenere le lacrime. Ma una volta sciolte le tensioni, Doncic ha trascinato i Los Angeles Lakers a una grande vittoria contro i Dallas Mavericks per 112-97. Prestazione sontuosa quella di Doncic: 45 punti, 8 rimbalzi e 6 assist.

Nel frattempo, i Golden State Warriors hanno subito una beffa atroce in casa contro i San Antonio Spurs. La gara è stata decisa da una tripla sulla sirena di Harrison Barnes, che ha regalato ai suoi la vittoria per 114-111. Barnes ha chiuso con 20 punti, e per i Warriors è arrivata una sconfitta amara in un momento decisivo della stagione.

Non sono mancati i grandi numeri fra gli altri protagonisti. I Denver Nuggets, ancora una volta, sono stati spinti da Nikola Jokic, che ha spedronegiato: 20 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, condannando i Sacramento Kings alla sconfitta per 124-116. Il “Joker” si conferma il faro della sua squadra.

Gli Oklahoma City Thunder, con una prestazione solida, hanno sconfitto i Phoenix Suns 125-112. I Suns sono così ufficialmente eliminati dalla corsa ai play-off. Stessa sorte per gli Houston Rockets, travolti dai Los Angeles Clippers con un 134-117, grazie a un James Harden scatenato, che ha chiuso con 35 punti e 10 assist.

Nonostante la sconfitta, i Boston Celtics non hanno subito danni significativi nella loro corsa ai play-off, pur perdendo 96-76 contro gli Orlando Magic, che si sono così garantiti il settimo posto a Est. Dall’altro lato, i Chicago Bulls, grazie a un successo per 119-111 contro i Miami Heat, sono ora in una posizione migliore nella corsa ai play-in.

Infine, vittorie anche per i Philadelphia 76ers (122-103 sui Washington Wizards), i Toronto Raptors (126-96 sui Charlotte Hornets) e gli Utah Jazz, che hanno avuto la meglio sui Portland Trail Blazers per 133-126.

