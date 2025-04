NBA, notte di fuoco: Boston piega i Knicks, Oklahoma si vendica

Jayson Tatum e Shai Gilgeous-Alexander hanno incendiato la notte NBA con prestazioni da campioni, firmando due vittorie pesantissime in chiave playoff. I Boston Celtics sbancano il Madison Square Garden con una rimonta thriller chiusa all’overtime, mentre Oklahoma City si prende una gustosissima rivincita sui Lakers, guidata da un SGA inarrestabile da 42 punti.

Questa notte, durante Oklahoma-Lakers, sul punteggio di 107-106, Doncic (fino a quel momento 23 punti), è stato espulso per doppio tecnico per aver aver parlato troppo con l'arbitro. Luka, incredulo, ha provato a spiegare all'arbitro che non ce l'aveva con lui ma con un tifoso ma… pic.twitter.com/o01GzxWnzH — La Giornata Tipo (@parallelecinico) April 9, 2025

Madison Square Garden, la Mecca del basket. Ma per i Knicks, stavolta, diventa terra maledetta. Boston completa lo sweep stagionale su New York (4-0), ma ci vogliono i nervi saldi e un Tatum formato leader, che con la tripla del pareggio a 2.9 secondi dalla fine del quarto periodo regala il supplementare ai suoi.

Lì, Porzingis fa la voce grossa sotto canestro, Tatum (32 punti e 7 rimbalzi) chiude i conti, e i Celtics passano 119-117 in volata. Ai Knicks non bastano i 27 punti con 10 assist di un Jalen Brunson ritrovato: per loro, i Celtics restano un incubo a occhi aperti.

A Oklahoma City va in scena un one-man show che ormai non sorprende più nessuno: Shai Gilgeous-Alexander segna 42 punti e trascina i Thunder a una vittoria pesante contro i Lakers, vendicando la sconfitta subita solo pochi giorni fa. La campagna da MVP di SGA ha ormai i contorni di una scalata inarrestabile: dominio, efficienza, carisma. E soprattutto vittorie.

Per i Lakers, altra notte difficile: LeBron e compagni non riescono a contenere l’onda Thunder e ora devono guardarsi le spalle in classifica.

NBA gli altri risultati



Orlando batte Atlanta in uno scontro chiave per il piazzamento playoff.

Cleveland, superando Chicago, si prende con autorità il 1° posto a Est.

A Ovest, i Golden State Warriors archiviano la pratica Phoenix senza troppi affanni, con la solita coralità.

Ma l’impresa della notte è firmata Milwaukee Bucks: rimonta da -24 su Minnesota, con Giannis Antetokounmpo che firma il sorpasso e regala ai suoi la quinta vittoria consecutiva. Il Greek Freak è ovunque, come sempre.

