NBA, sesta di fila per Miami: volano anche Oklahoma e Cleveland

La NBA non delude mai! Nove partite nella maratona notturna e tanto spettacolo. Se pensate che il basket non possa sorprendervi più, vi sbagliate di grosso. Miami Heat, dopo aver battuto i giganti di Boston, si prende il sesto successo consecutivo con un fragoroso 103-124 al TD Garden.

Chi altri se non Tyler Herro (25 punti, 9 assist) e Bam Adebayo (21 punti, 6 assist) potevano riuscire a fare il diavolo a quattro in campo? I Celtics, che arrivavano da nove vittorie di fila, non hanno avuto scampo. Questo è il vero basket, pieno di sorprese, che ci fa saltare dalla sedia.

Non finisce qui: i Cleveland Cavaliers sono i nuovi dominatori dell’Est e infliggono una dura lezione ai New York Knicks (124-105). A guidarli è il solito Donovan Mitchell, che sforna 27 punti e 5 assist. La classifica dell’Est si scrive con il Cavs in cima, e no, non è un errore di battitura!

Altra sfida mozzafiato: gli Indiana Pacers, quarti nella conference, superano i Charlotte Hornets (119-105) grazie a Tyrese Haliburton, che confeziona una doppia doppia da urlo con 22 punti e 10 assist. Il piatto forte arriva da Oklahoma City, dove i Thunder sono inarrestabili e centrano l’undicesima vittoria consecutiva contro i Detroit Pistons (119-103). Questi ragazzi sono al comando ad Ovest, e nessuno sembra in grado di fermarli!

Non c’è tempo per fermarsi nemmeno per gli Houston Rockets, che seppelliscono gli Utah Jazz (143-105). La scintilla arriva da Jalen Green, che si prende i riflettori con i suoi 22 punti. Attenzione, la zona alta della classifica non è mai stata così affollata.

NBA fra conferme e sorprese: Miami vola

Ma non è mai tutto già deciso. I Denver Nuggets crollano sotto i colpi dei San Antonio Spurs, che escono vincitori per 113-106. Un’autentica sorpresa, con Stephon Castle che sfiora la tripla doppia (15 punti, 15 rimbalzi, 9 assist). Un colpo da maestro per gli Spurs che nessuno si aspettava!

E in zona play-in? Ci pensano i Los Angeles Clippers a rispondere presente con una bella vittoria contro i New Orleans Pelicans (114-98), grazie a Kawhi Leonard, il leader che porta a casa 28 punti. Ma anche i Dallas Mavericks fanno il loro dovere, battendo gli Atlanta Hawks con un fantastico Anthony Davis (34 punti, 15 rimbalzi, 5 stoppate) in un finale thriller, chiudendo 120-118.

L’ultima nota stonata arriva da Sacramento, che crolla sotto i colpi dei Washington Wizards (111-116). Una sconfitta che lascia il segno, ma nella NBA è tutto possibile, anche l’impossibile. Una notte, nove partite, e un’incredibile giostra di emozioni! Non c’è un attimo di respiro. Chi riuscirà a mantenere il passo e chi invece dovrà ripartire da zero? La stagione è lunga, e le sorprese sono dietro l’angolo!

