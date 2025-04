NBA, colpaccio dei Lakers: Los Angeles fa un passo importante verso i play off

La notte NBA ha regalato emozioni forti e risultati importanti, con undici partite che hanno visto impegnate tante squadre in corsa per i playoff. Il successo più eclatante è quello dei Los Angeles Lakers, che si sono imposti in trasferta sugli Oklahoma City Thunder con un rotondo 126-99. Una vittoria da vero e proprio statement, che avvicina i gialloviola a un posto diretto nei playoff, con una performance corale che lascia senza parole.

La Western Conference è una FOLLIA.



3 – Los Angeles Lakers 47-30

4 – Denver Nuggets 47-31

5 – Golden State Warriors 46-31

6 – Minnesota Timberwolves 46-32

7 – Los Angeles Clippers 46-32

8 – Memphis Grizzlies 46-32



Tutte queste squadre possono ancora finire la stagione a 50… pic.twitter.com/QebwL1IOXx — Around the Game (@AroundTheGameIT) April 6, 2025

Il dominio di Los Angeles è stato totale, con LeBron James e Anthony Davis veri trascinatori. I Thunder hanno provato a resistere con i 26 punti e 9 assist di un superlativo Shai Gilgeous-Alexander, ma la forza d’urto dei Lakers è stata straordinaria.

Con questa vittoria, i Lakers sia avvicinano ai play off e si preparano a lottare per un posto nelle prime posizioni di una combattutissima Western Conference. Se il gioco espresso sarà simile a quello che li ha portati a schiantare Oklahoma, il futuro dei gialloviola sembra essere quanto mai luminoso.

Houston piega Golden State, Curry in difficoltà

I Golden State Warriors cadono tra le mura amiche, cedendo agli Houston Rockets per 96-106. Dillon Brooks, con i suoi 24 punti, ha guidato i Rockets a una vittoria fondamentale, mentre Steph Curry, male al suo tiro, ha concluso con un pessimo 1/10 dal campo. La squadra californiana non è riuscita a mantenere il ritmo necessario per difendere il proprio parquet. Houston, invece, approfitta della disattenzione dei Warriors per ottenere due punti d’oro.

I Celtics domano Washington

Non si ferma la marcia dei Boston Celtics, che schiantano i Washington Wizards con un impressionante 124-90. Una vittoria nerrissima per i biancoverdi, con Payton Pritchard che incornicia una prestazione maiuscola da 20 punti. Il dominio in campo è stato totale, e Boston ha mostrato, ancora una volta, di essere una delle formazioni più temibili della lega. I Wizards non sono mai stati realmente in partita e le loro aspirazioni playoff si complicano.

NBA, gli altri risultati

A completare il quadro della serata ci sono altri risultati significativi. I Denver Nuggets, nonostante i 41 punti, 15 rimbalzi e 13 assist di Nikola Jokic, vengono sconfitti dai Indiana Pacers per 120-125, mentre i Chicago Bulls si impongono sugli Charlotte Hornets per 131-117, con Coby White protagonista assoluto con 37 punti.

I Toronto Raptors si impongono sui Brooklyn Nets per 120-109, con una solida prestazione di Jonathan Mogbo, autore di 17 punti e 11 rimbalzi. Vittoria anche per i Portland Trail Blazers contro i San Antonio Spurs (120-109), con 23 punti di Toumani Camara. I Milwaukee Bucks, grazie a Gary Trent Jr. (29 punti), superano i New Orleans Pelicans per 111-107, mentre i New York Knicks sconfiggono i Phoenix Suns (112-98), nonostante i 40 punti di Devin Booker.

Infine, i Sacramento Kings centrano il successo sui Cleveland Cavaliers per 120-113, con Zach LaVine sugli scudi con 37 punti, mentre gli Atlanta Hawks piazzano una vittoria spettacolare contro gli Utah Jazz per 147-134, con 35 punti di Keyonte George per i Jazz che non sono però bastati.

