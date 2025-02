Home | NBA, Los Angeles in delirio per Doncic: e i Lakers volano

NBA, Luka Doncic ha fatto il suo tanto atteso esordio con i Los Angeles Lakers, regalando subito emozioni ai tifosi gialloviola, anche se la sua prestazione non è stata memorabile. Acquistato a sorpresa dai Lakers dieci giorni fa, dopo essere stato ceduto dai Dallas Mavericks, lo sloveno non era ancora al top della condizione fisica, a causa di un infortunio al polpaccio che lo ha costretto a rimanere fermo dallo scorso dicembre.

Tutto vero!



Luka Doncic è un giocatore dei Lakers, questi highlights lo attestano;) Contro Utah:



24 minuti

14 punti

5 rimbalzi

4 assist



E occhi solo per lui pic.twitter.com/O8IVLUfZZA — NBAPassion.com (@NBAPassion_com) February 11, 2025

Nonostante ciò, Doncic ha avuto un buon impatto nel match contro gli Utah Jazz, giocando 24 minuti e segnando 14 punti, con i quali ha contribuito al largo successo per 132-113 dei Lakers. L’esordio di Doncic è stato accompagnato da un’ovazione che ha fatto tremare il palazzetto.

“Ero un po’ nervoso prima della partita, ma una volta sceso in campo mi sono divertito. Il solo fatto di sentirmi di nuovo in campo è stato fantastico“, ha dichiarato lo sloveno. L’entusiasmo del pubblico era palpabile quando il suo nome è stato annunciato, e sugli spalti si è creata un’atmosfera incredibile per il debutto del nuovo arrivato.

NBA, spavento per Doncic (ma poi torna a giocare)

Nonostante qualche incertezza fisica, con Doncic che ha chiesto un intervento medico per un fastidio al polpaccio sinistro e ha persino lasciato il campo prima della fine del primo quarto, il suo esordio è stato un successo. Fortunatamente, l’infortunio si è rivelato solo un piccolo spavento, poiché il giocatore è tornato a giocare senza problemi.

I Lakers, con il contributo di Doncic, hanno preso il controllo della partita nel terzo quarto, portando a casa una vittoria convincente. Il campione sloveno ha già dimostrato di essere pronto per la sua nuova avventura, e la sua presenza sul campo sembra aver infuso nuova energia alla squadra.

Il pubblico, così come i suoi compagni di squadra, è entusiasta di averlo con sé, e ora tutti sono curiosi di vedere come crescerà la sua intesa con LeBron James e gli altri. Con i nuovi acquisti e un ritrovato entusiasmo, i Lakers si candidano a essere protagonisti di questa emozionante stagione in NBA.

