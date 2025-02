NBA, Lakers, il mercato è una rivoluzione: il nuovo quintetto che fa paura a tutti

Il mercato NBA ha scosso profondamente il roster dei Los Angeles Lakers, trasformandolo in una squadra dall’enorme potenziale. Gli arrivi di Luka Doncic e Mark Williams hanno colmato il vuoto lasciato da Anthony Davis e dagli altri giocatori coinvolti nelle recenti trade con Dallas e Charlotte.

🚨 I Lakers hanno ceduto Dalton Knecht e Cam Reddish agli Hornets in cambio di Mark Williams.



👀 L'assenso di Luka Dončić, il legame tra il lungo e coach JJ Redick, gli ultimi asset a disposizione di Rob Pelinka. Tutti i dettagli sulla trade:https://t.co/Ft4EQ83fYs — LakeShow Italia (@LakeShowIta) February 6, 2025

Il risultato? Un quintetto completamente nuovo che ora incute timore in tutta la lega. Che i Lakers volessero muoversi sul mercato era cosa nota. Il primo segnale era arrivato con lo scambio che aveva portato Dorian Finney-Smith e Shake Milton da Brooklyn in cambio di D’Angelo Russell.

Sono state le trade per Doncic e Williams, però, a cambiare radicalmente il volto della squadra, con l’intenzione di puntare immediatamente al titolo. Rispetto all’inizio della stagione, i Lakers hanno salutato diversi elementi chiave: oltre a Davis, sono partiti Maxwell Lewis, Max Christie, Jalen Hood-Schifino, Dalton Knecht e Cam Reddish.

Una rivoluzione che ha incluso anche la cessione delle prime scelte ai Draft del 2029 e del 2031, rispettivamente a Dallas e Charlotte. Sono arrivati volti nuovi e di grande talento: oltre a Doncic e Williams, la squadra si è rinforzata con Maxi Kleber, Markieff Morris, Finney-Smith e Milton.

NBA, Lakers: un nuovo quintetto da titolo

L’addio di Davis rappresentava un punto di svolta, essendo stato il pilastro della squadra per anni. Anche Christie e Knecht, pur con ruoli diversi, avevano conquistato minuti e fiducia nello staff tecnico. Il nuovo quintetto base dei Lakers, che alcuni esperti considerano il migliore della NBA, è destinato a cambiare le dinamiche della squadra:

Luka Doncic (playmaker)

Austin Reaves (guardia)

LeBron James (ala piccola)

Dorian Finney-Smith (ala grande)

Mark Williams (centro)

Questa formazione offre un mix di talento offensivo, esperienza e versatilità. Doncic porterà una dimensione completamente nuova alla squadra con la sua creatività e capacità di segnare in ogni modo possibile. LeBron rimane il leader indiscusso, mentre Finney-Smith e Williams aggiungono solidità difensiva e presenza sotto canestro.

Se il quintetto è da titolo, la second unit solleva più di qualche interrogativo. L’uscita di scena di giocatori come Christie e Knecht ha ridotto il talento a disposizione per le rotazioni di coach JJ Redick, che dovrà trovare il modo di gestire le energie della squadra nel corso della stagione. Kleber, ad esempio, potrebbe essere solo di passaggio, lasciando ulteriore incertezza sulla profondità della rosa.

Ora che la rivoluzione è completa, i Lakers non possono più rimandare il discorso titolo. Le aspettative sono altissime, i tifosi sognano in grande e l’intera NBA guarda con timore al nuovo corso gialloviola. Le mosse di mercato hanno delineato una direzione chiara: è il momento di vincere, e vincere subito.

