NBA, al via la nuova stagione. I Celtic di Jayson Tatum squadra da battere

NBA, sta per iniziare la nuova stagione e i Boston Celtics si presentano come campioni in carica, pronti a difendere il loro titolo. La squadra, che vede nelle sue file la superstar Jayson Tatum, avrà il difficile compito di confermarsi dopo aver dominato la scorsa stagione, culminata nella vittoria contro i Dallas Mavericks con un netto 4-1. Il debutto della stagione avverrà nella notte tra martedì e mercoledì, quando i Celtics affronteranno i New York Knicks al TD Garden di Boston.

Jayson Tatum. Jaylen Brown. Best duo in the league.



Time to run it back. pic.twitter.com/pZ6HcCKUeN — Jake Issenberg (@jakeissenberg) October 21, 2024

A soli 26 anni, Jayson Tatum ha già dimostrato il suo valore. Nelle sue prime sei stagioni ha collezionato il maggior numero di vittorie tra tutti i giocatori, accumulando un totale di 334 successi, playoff inclusi. Il fuoriclasse di Boston è stato scelto per ben cinque volte nell’All-Star Game e ha anche conquistato una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi.

“Ne ho sentite tante sul mio conto. Ma non è che puoi pensare di vincere solo una volta. Adesso si tratta di capire quanto vuoi essere grande,” ha dichiarato Tatum, sottolineando l’importanza di continuare a vincere per consolidare il suo status di campione.

La stagione si aprirà con un “derby” contro i New York Knicks, che non vincono un titolo da oltre cinquant’anni, anche se hanno dimostrato di avere una squadra solida, avendo sfiorato la finale di conference pochi mesi fa. La franchigia ha rinforzato il roster con l’aggiunta di Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges, e si prevede che contenderanno la vetta della Eastern Conference a squadre come Philadelphia, Orlando e Cleveland.

Anche nella Western Conference la competizione sarà intensa. Gli Oklahoma City Thunder sono i favoriti, seguiti da Denver, Dallas e Minnesota. I Golden State Warriors, con Stephen Curry sempre al timone, si preparano a una nuova stagione, anche se il team ha perso Klay Thompson, passato ai Mavericks.

NBA, LeBron James proverà a rilanciare i Lakers

I Los Angeles Lakers, guidati da LeBron James, sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia, con il fuoriclasse 40enne che ha mostrato un buon rendimento nella pre-season, mettendo a segno 17 punti in una partita, nonostante una pesante sconfitta contro i Warriors.

La stagione 2024-2025 segna anche l’esordio di nuovi allenatori, come J.J. Redick, che si è trasferito dai ranghi giovanili ai Lakers, e Charles Lee a Charlotte. Mike Budenholzer, ex campione con Milwaukee, inizia una nuova avventura a Phoenix, mentre Kenny Atkinson si sposta da Cleveland. Un interessante appuntamento si terrà il 2 novembre, quando Miami affronterà Washington a Città del Messico, mentre il 4 novembre tutte le trenta squadre della NBA scenderanno in campo in occasione delle elezioni.

La stagione regolare si concluderà il 13 aprile 2025, seguita dai play-in che inizieranno due giorni dopo. Le attese finali sono fissate per il 5 giugno, quando si conosceranno i nuovi campioni. Tra novità e rivalità storiche, la NBA si prepara a un’altra emozionante stagione, con i Boston Celtics e il loro fenomeno Tatum in prima linea per confermare il titolo.

