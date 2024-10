LeBron James ha coronato un sogno: quello di giocare insieme al figlio in una partita ufficiale della Nba americana. Un momento storico che si è verificato durante la partita di preseason tra Los Angeles Lakers e Phoenix Suns: è la prima volta nella storia dell’NBA che una coppia padre-figlio condivide il campo. LeBron James e suo figlio Bronny hanno giocato insieme per oltre 4 minuti all’inizio del secondo quarto.

LeBron James. Bronny James.



The father-son duo share the court for the first time together! 👏 pic.twitter.com/93hC7k64gK — NBA (@NBA) October 7, 2024

La partita è coincisa con il 20esimo compleanno di Bronny, in aggiunta a un momento già memorabile. LeBron, alla sua 22esima stagione NBA e ormai prossimo ai 40 anni, ha chiuso la partita con 19 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in soli 16 minuti, confermando ancora una volta il suo dominio sul campo. Bronny, al suo debutto con i Lakers, non ha segnato in 13 minuti di gioco, ma il risultato finale e le prestazioni individuali sono passate in secondo piano rispetto all’importanza storica del momento.

Lakers, Le Bron: “Un momento surreale”

LeBron ha espresso tutta la sua emozione dopo la partita, definendo il momento “surreale”. “Per un padre, significa tutto”, ha dichiarato James. “Poter avere quell’influenza sui tuoi figli, essere in grado di vivere momenti con loro, e alla fine poter lavorare insieme. Penso che sia una delle cose più grandi che un padre possa mai sperare o desiderare”. Con queste parole, LeBron ha dimostrato che, oltre ai trionfi e ai record, il legame con la sua famiglia rimane una delle conquiste più preziose della sua carriera.

Leggi anche: