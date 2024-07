Olimpiadi 2024, LeBron James sarà il portabandiera USA della cerimonia d’apertura a Parigi

LeBron James sarà uno dei portabandiera per Team USA alla cerimonia di apertura di Parigi 2024 fissata per venerdì. La stella dei Los Angeles Lakers, è il primo cestista maschio di sempre ad avere questo onore, dopo che lo hanno fatto Dawn Staley (2004) e Sue Bird (2021).

LeBron James, uno degli atleti più popolari e riconosciuti al mondo, 40 anni il prossimo 30 dicembre, avrà il ruolo di portabandiera per gli Stati Uniti d’America alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma venerdì 26 luglio a partire dalle 19.30. Quella di Parigi per LeBron sarà la quarta Olimpiade, dopo il bronzo di Atene 2004 e gli ori di Pechino 2008 e Londra 2012. Il 39enne dell’Ohio tornerà ai Giochi dopo dodici anni. Una figura che è stata appoggiata fortemente da Steph Curry che lo ha sempre considerato come una figura da seguire. “Essere scelti dai tuoi compagni per portare la bandiera è un onore tremendo e un omaggio alla passione di LeBron per Team USA e alla sua dedizione per il suo sport” ha detto Sarah Hirshland, massimo dirigente del comitato olimpico Usa, annunciando la scelta. (continua dopo la foto)

“È un onore incredibile rappresentare gli Stati Uniti in questo palcoscenico globale, soprattutto in un momento che unisce il mondo – ha commentato LeBron, che a Londra giocherà stasera l’ultima amichevole di preparazione al torneo a 5 cerchi -. Per un ragazzo di Akron come me, questa responsabilità significa tutto non solo a livello personale, ma per la mia famiglia, per tutta la mia città, per i miei compagni, per tutti gli atleti olimpici e per tutte le persone in tutto il paese con grandi sogni. Lo sport ha il potere di unire e io sono orgoglioso di far parte in questo modo di un momento così importante”.

Restando in casa USA, l’atleta donna che sarà al fianco del cestista con questo onore di condurre la pattuglia olimpica, verrà svelata domani, martedì. Va sottolineato che a eleggere i portabandiera della squadra americana sono proprio gli atleti, a testimonianza del riconoscimento fatto ad uno come LeBron