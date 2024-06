Natisone, il disperato tentativo del vigile del fuoco di salvare i ragazzi

Il 31 maggio 2024 una piena improvvisa del Natisone ha travolto tre giovani a Premariacco, in Friuli: due ragazze hanno perso la vita e un ragazzo è disperso. La piena è stata così rapida per via della particolare morfologia del letto del Natisone nella zona in cui è avvenuta la tragedia. Una grande folla si è radunata ieri 5 Giugno 2024 per dire addio a Bianca Doros e Patrizia Cormos. Un momento di forte commozione e anche disperazione. Nel frattempo continuano le ricerche di Cristian. (Continua a leggere dopo le foto)

Le due ragazze, Patrizia e Bianca, verranno portate nella loro terra natìa per ricevere l’ultimo saluto. Nel frattempo si continua a cercare il terzo corpo disperso nel Natisone, ovvero quello di Cristian. In queste ore un nuovo video, girato da un passante anonimo dal ponte Romano, ha rivelato ulteriori dettagli della tragedia del Natisone, mostrando il disperato tentativo di un Vigile del fuoco di salvare i tre giovani intrappolati al centro del fiume. Le immagini catturate dal video testimoniano la lotta contro il tempo e le forze della natura.

