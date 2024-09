Nations League: il Portogallo batte la Croazia, storico successo di San Marino

Calcio. La prima giornata dei gironi della Nations League 2024/2025 segna un capitolo memorabile: Cristiano Ronaldo raggiunge il traguardo dei 900 gol con il suo decisivo gol, decisivo per la vittoria 2-1 del Portogallo contro la Croazia. La Danimarca vince 2-0 contro la Svizzera, mentre un rigore di Zalewski al 97′ consente alla Polonia di superare la Scozia con un 3-2. La partita tra Serbia e Spagna termina in pareggio 0-0. Inoltre, nella Lega C, San Marino conquista la sua prima vittoria in competizioni ufficiali con un 1-0 sul Liechtenstein. (Continua a leggere dopo la foto)

LEGA A

GRUPPO 1

Cristiano Ronaldo entra nella storia del calcio con il gol che sigilla il 2-1 del Portogallo contro la Croazia, portando i lusitani in testa al Gruppo 1 e raggiungendo il traguardo dei 900 gol da professionista. Il Portogallo, guidato da Martinez, aveva inizialmente preso il comando con Dalot al 7′, ma l’autorete di Dalot al 41′ riporta in corsa la Croazia. Tuttavia, al 34′, Ronaldo segna in area su cross di Mendes, regalando un momento di grande emozione e festa. Nella seconda metà, la Croazia tenta di recuperare, ma senza successo.

Nel frattempo, la Polonia si unisce al Portogallo in testa alla classifica dopo una vittoria per 3-2 in Scozia, grazie a un rigore di Zalewski al 97′. Nonostante un vantaggio di 2-0 nel primo tempo con gol di Szymanski e Lewandowski, entrambi su rigore, la Scozia risponde con le reti di Gilmour e McTominay, recenti acquisti del Napoli. Tuttavia, il rigore di Zalewski segna la differenza e stabilisce la classifica del gruppo.

GRUPPO 4

Nel Gruppo 4, la Danimarca si afferma come leader dopo una vittoria per 2-0 contro la Svizzera, che ha chiuso la partita con nove uomini in campo. Il gol della vittoria arriva all’81’ grazie al leccese Dorgu, subentrato dalla panchina. La Svizzera, ridotta a dieci uomini all’inizio del secondo tempo per l’espulsione di Elvedi, subisce poi anche il rosso di Xhaka. La Danimarca consolida il risultato con una rete di Hojbjerg al 92′.

In classifica, la Serbia e i campioni in carica della Spagna sono ferme a un punto, dopo un pareggio senza reti. Rajkovic si distingue con parate decisive su Ayoze Perez e Yamal, mentre Jovic spreca l’occasione di mettere a segno per i campioni d’Europa. Ruiz e Carvajal non riescono a trovare la porta in due occasioni cruciali, concludendo la partita senza gol. La Spagna affronterà la Svizzera, mentre la Serbia sfiderà la Danimarca nelle prossime partite. (Continua a leggere dopo la foto)

LEGA C

AZERBAIGIAN-SVEZIA 1-3

Marcatori: 20′ st, 26′ st Isak (S), 35′ st rig. Gyokeres (S), 37′ st Dadashov (A)

BIELORUSSIA-BULGARIA 0-0

ESTONIA-SLOVACCHIA 0-1

Marcatore: 25′ st Suslov

IRLANDA DEL NORD-LUSSEMBURGO 2-0

Marcatori: 11′ McNair, 17′ Ballard

LEGA D

SAN MARINO-LIECHTENSTEIN 1-0

Marcatore: 8′ st Sensoli