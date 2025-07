Napoli, Osimhen ha scelto il suo futuro: ora però dipende tutto da De Laurentiis

Napoli, Victor Osimhen ha scelto: niente Arabia, l’attaccante nigeriano vuole restare in Europa e ha dato il suo sì al Galatasaray, pronto a coccolarlo con un contratto da 16 milioni a stagione. Dopo aver rifiutato l’ingaggio monstre dell’Al-Hilal – 40 milioni annui per tre stagioni più opzione – Osimhen ha preferito seguire le sue convinzioni e restare nel calcio che conta, con l’ambizione di essere ancora protagonista.

Il club turco, che lo ha ingaggiato in prestito lo scorso settembre tra lo stupore generale, lo ha trasformato in un idolo assoluto, avvolgendolo di affetto dopo una stagione tesa a Napoli. Victor ci ha pensato a lungo, anche durante le vacanze in Nigeria, poi ha preso una decisione: vuole restare a Istanbul.

C’è solo un piccolo dettaglio: servono 75 milioni. Non uno in meno. Il Napoli non fa sconti, e se non arriverà un’offerta all’altezza della clausola rescissoria inserita nel contratto, Osimhen dovrà rispondere alla convocazione per il ritiro estivo, previsto tra il 15 e il 17 luglio. Il club azzurro è stato chiaro: senza quei soldi, Victor resterà. E potrebbe anche scattare l’opzione di rinnovo automatico fino al 2027.

Per ora, solo l’Al-Hilal aveva dato segnali concreti per coprire la clausola. Il Galatasaray, invece, si è fermato tra i 50 e i 60 milioni. Troppo poco per De Laurentiis, che considera il suo centravanti un patrimonio tecnico ed economico irrinunciabile.

Nel frattempo, il piano attaccanti del Napoli resta in stand-by. Tutto dipenderà dall’uscita – o meno – di Osimhen. Se partirà, gli azzurri potranno reinvestire sull’erede. Ma anche qui i costi sono altissimi.

Il primo nome sulla lista è Darwin Nuñez, 26 anni, del Liverpool: per lui servono 60 milioni di cartellino e 5,5 milioni di ingaggio. Alternativa più giovane ma comunque cara è Lorenzo Lucca, 24 anni, punta dell’Udinese e della nazionale: valutazione da 40 milioni.

Il Napoli li ritiene entrambi troppo costosi. Ecco perché si è registrato anche un sondaggio per Nicolas Jackson, classe 2001 del Chelsea e della nazionale senegalese. La matassa, insomma, si potrà sciogliere solo con un assegno da 75 milioni. Settantacinque, come i gol che Victor Osimhen ha già segnato in Serie A.

Leggi anche: