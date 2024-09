Napoli, è fatta per il prestito di Osimhen al Galatasaray

Il calciomercato del Napoli quest’anno è decisamente insidioso. Dopo le complicazioni con Romelu Lukaku, sono arrivate anche quelle di Victor Osimhen. Il Chelsea, destinazione gradita dal giocatore, non è riuscito a formulare un’offerta convincente e così il Osimhen resta a Napoli, ma escluso dalla lista Serie A. Il giocatore ha deciso di non indossare più la maglia azzurra, senza però accertarsi che ci fosse una squadra pronta ad accoglierlo. E ora è “ostaggio” di un contratto da più di 10 milioni proibitivo per molti club. Pare però che una soluzione per Conte ci sia: il prestito di Osimhen al Galatasaray. (Continua dopo le foto)

Napoli, c’è l’accordo per il prestito di Osimhen al Galatasaray

A mezzanotte di oggi, lunedì 2 settembre 2024, chiuderà il mercato della Saudi Pro League. Niente Arabia Saudita né Chelsea per Victor Osimhen, che invece ha dato il suo ok per definire nei dettagli la trattativa con il Galatasaray. Per chiudere ci sarà tempo sino al 13 settembre. “La nostra trattativa con il Galatasaray per Osimhen è corretta e siamo vicini all’accordo”, ha confermato il ds Giovanni Manna alla tv turca “Sports Digitale”. Quello di Osimhen al Napoli sarà un addio? (Continua dopo le foto)

Il futuro di Osimhen

ln teoria, il regolamento della Serie A consente, entro gennaio, di fare, per una volta sola, due cambi nell’elenco dei 25 giocatori consegnati e quindi in linea teorica Osimhen poteva pure essere reintegrato al Napoli (magari insieme a Lukaku). Antonio Conte però non sarebbe a favore del suo rientro. “La rosa è questa, abbiamo fatto delle scelte. Chi non è coerente non rispetta le regole”, ha detto dopo l’incontro con il Parma. E intanto pare che Victor Osimhen non abbia alcuna intenzione di fare un passo indietro, visto che si è escluso dal Napoli sin da inizio stagione. Intanto ciò che è ormai certo è che Osimhen starò per almeno 9 mesi lontano dagli azzurri.