Osimhen in Turchia? Il Galatasaray si è fatto avanti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sul proprio sito web, il club di Istanbul avrebbe messo gli occhi sul centravanti nigeriano del Napoli, cercando di realizzare un colpo last minute. L’offerta sarebbe un prestito secco. Secondo il quotidiano romano, il Gala sta tentando di finalizzare l’accordo in prestito secco, con la promessa al Napoli di coprire interamente l’ingaggio di 11 milioni di euro netti a stagione.

Questa potrebbe essere una soluzione provvisoria. Il trasferimento in prestito in Turchia potrebbe rappresentare per il Napoli e per il giocatore una via per gestire una stagione altrimenti complicata. Osimhen è rimasto con il Napoli, anche perché non sono arrivate offerte ritenute soddisfacenti dal club azzurro, ma attualmente non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte ed è finito fuori lista.

Una delle variabili da considerare è la volontà del giocatore di trasferirsi in un campionato europeo, seppur di secondo livello come la Superlig turca. In passato, Osimhen era stato piuttosto scettico riguardo alle opzioni nei paesi arabi, nonostante un’operazione con l’Al-Ahli fosse stata vicina a concretizzarsi prima di saltare per un mancato accordo con il Napoli. Il mercato in Turchia chiuderà il 13 settembre: la trattativa è in corso e potrebbero esserci sviluppi nel breve termine.