Home | Napoli, Osimhen rientra in lista o no? La posizione di Conte

Osimhen Napoli. Il rapporto tra la società azzurra e il calciatore nigeriano è ormai incrinato dopo l’ultimo giorno di calciomercato. Victor Osimhen (insieme a Mario Rui) è stato escluso dalla lista della Serie A. Il calciatore finirà in tribuna fino al termine della stagione, a meno che non trovi un accordo con la società. (Continua…)

Osimhen Napoli, qual è la posizione di Conte

Stando a Sky, dopo la sosta per le nazionali Osimhen e il Napoli potrebbero incontrarsi nuovamente. Restare fermo fino al termine della stagione non conviene al calciatore nigeriano, così come non conviene al Napoli continuare a pagare un calciatore che non può giocare. Le parti dovranno trovare un punto d’incontro.

L’attaccante nigeriano potrebbe anche essere inserito nuovamente nella lista, ma al momento risulta non esserci alcuna apertura da parte di Antonio Conte. Il tecnico ormai ha il suo numero 9 (anzi 11), Romelu Lukaku, che con il Parma è stato decisivo.