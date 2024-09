Home | Roma, due svincolati per la difesa: non solo Hermoso, arriva anche Hummels

Calciomercato Roma, oggi i giallorossi sono pronti ad accogliere un nuovo acquisto dal mercato dei giocatori svincolati: si tratta del difensore centrale spagnolo Mario Hermoso, di 29 anni, che diventerà presto un giocatore della squadra allenata da Daniele De Rossi. Ieri pomeriggio l’ex calciatore dell’Atletico Madrid, che durante l’estate è stato accostato a diverse squadre del campionato italiano, è arrivato nella Capitale e presto sarà ufficialmente annunciato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Hermoso potrebbe non essere l’unico nuovo arrivo.

C’è infatti grande aspettativa tra i tifosi giallorossi per l’acquisizione di un altro svincolato di lusso, il difensore centrale Mats Hummels, 35enne ex Borussia Dortmund e già nazionale tedesco. Anche Hummels è stato accostato a diverse squadre di Serie A durante l’estate, in particolare al Bologna, e ora sembra disposto ad accettare l’offerta di un contratto annuale da parte della Roma, con un compenso di circa 2,5 milioni di euro a stagione, più eventuali bonus. L’allenatore dei giallorossi, De Rossi, ha confermato l’arrivo di Hermoso ieri sera, dopo il pareggio 0-0 contro la Juventus, dichiarando: “Sì, ormai posso dirlo, deve solo rimettersi in forma”.