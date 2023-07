Musica in lutto: l’amata cantante è morta a soli 48 anni

Lutto nel mondo della musica: la cantante è morta all’età di 48 anni. Da tempo soffriva di depressione. L’artista sarebbe morta domenica 2 luglio, ma solo adesso la famiglia ha diffuso la notizia della sua scomparsa. Dolore immenso per tutti coloro che la conoscevano e soprattutto per il suo pubblico. Era un’artista molto apprezzata. (Continua…)

Musica in lutto, la cantante è morta a 48 anni

Il mondo della musica colpito da un grave lutto. La cantante si è spenta all’età di 48 anni. Il triste annuncio è stato dato dalla sua famiglia. La cantante sarebbe morta domenica 2 luglio, ma la sua scomparsa è stata annunciata solo adesso dalla sua famiglia. L’artista lottava da tempo con la depressione, che purtroppo se l’è portata via troppo presto. La sorella ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato che da anni soffriva di questa terribile malattia e che nell’ultimo periodo la situazione era peggiorata. (Continua…)

Coco Lee morta

La nota cantante Coco Lee è morta domenica 2 luglio. La sua scomparsa, però, è stata annunciata solo adesso dalla sua famiglia. L’artista lottava da tempo contro la depressione. Negli ultimi tempi, come ha spiegato la sorella Nancy, la situazione era peggiorata. Coco Lee alla fine non ce l’ha fatta ed ha alzato bandiera bianca. La sua scomparsa ha lascito un vuoto incolmabile. Era molto stimata sia come artista che come persona. Dolore tremendo per il suo pubblico. (Continua…)

Coco Lee morta: le parole della sorella

Ad annunciare la morte di Coco Lee è stata la sorella Nancy. Quest’ultima ha spiegato che la sorella si sarebbe tolta la vita in casa. Non appena è stata ritrovata, è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove i medici hanno cercato in tutti i modi di rianimarla ma senza riuscirci. Queste le parole della sorella Nancy: “Ora sappiamo che è andata in un posto più felice e non soffre più di depressione; confidiamo in Dio! Ora, la nostra più grande responsabilità è prenderci cura della nostra anziana madre. Spero che tutti pregheranno per lei e ci concederanno tempo e privacy per guarire da questo grande dolore“.