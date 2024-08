Muore una ragazza di 22 anni in palestra: attenzione all’esercizio che facciamo tutti

Fissati per il fisico ma non bisogna esagerare. Una ragazza di 22 anni è morta in palestra dopo aver caricato troppo il bilanciere mentre faceva uno degli esercizi più comuni per aumentare la massa muscolare. Immediato l’intervento dei medici, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Leggi anche: Incidente tra scooter e furgone: Luca muore dopo giorni di agonia, lutto nel calcio

Leggi anche: Lutto devastante, trovato morto il figlio della leggendaria azienda italiana

Muore una ragazza di 22 anni in palestra

CI troviamo a Torreón, in Messico, dove secondo le autorità locali Ariadna Lizeth Mata Esparza, una ragazza di 22 anni, in perfetta salute, è morta dopo aver avuto un collasso mentre eseguiva degli squat con bilanciere. I paramedici sono accorsi sul posto, ma non sono riusciti a rianimarla: la giovane è stata dichiarata morta in palestra. Come riporta il Daily Mail, un portavoce dell’Ufficio del Procuratore Generale locale ha rivelato che l’autopsia ha evidenziato come la giovane abbia sofferto di anossiemia, una condizione in cui si verifica una carenza di ossigeno nel sangue, probabilmente causata dall’eccessivo sforzo fisico, per poi subire un ictus. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Il malore in campo, poi la tragedia: sport in lutto, addio all’amato calciatore

Morta mentre faceva squat

Ariadna Lizeth Mata Esparza, è improvvisamente caduta a terra mentre eseguiva squat con bilanciere in una palestra il 16 agosto. Non si sa quanto peso stesse sollevando la signora Esparza, ma gli esperti suggeriscono che una donna media può sollevare circa 154 libbre per una ripetizione.

L’anossiemia provoca sintomi quali mancanza di respiro, respirazione accelerata, cianosi (la pelle diventa blu o viola) e aumento della frequenza cardiaca.Nei casi più gravi, può rivelarsi fatale se la mancanza di ossigeno nel sangue provoca danni al cervello o insufficienza d’organoLa 22enne sarebbe diventata maestra d’asilo e avrebbe dovuto ricevere i risultati degli esami quello stesso giorno.

“Mia principessa, mia bambina, te ne sei andata e ci hai lasciato con anime vuote e cuori spezzati. Vola in alto, amore mio, molto in alto. Qui sulla terra eri già una luce che guidava chi incrociava il tuo cammino, e ora sei una luce che illumina gli angeli. Ti amo, mia principessa“, scrive sui social sua madre, Selene Esperanza.