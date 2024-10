Muore in un incidente, poi la triste scoperta sui figli: cos’è successo anni fa

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. In queste ore è avvenuto un nuovo incidente che ha coinvolto un uomo di 81 anni. Dietro a questa tragedia si nasconde una storia sconvolgente. (Continua a leggere dopo le foto)

Latina, 81enne muore in un incidente: i fatti

Latina, 81enne muore in un incidente: i fatti. Aveva già perso due figli in due diversi incidenti stradali l’uomo morto in uno schianto frontale avvenuto nel paese di San Cosma e Damiano, nel sud della provincia di Latina. La drammatica storia della famiglia Puoti è stata raccontata dalle pagine de Il Messaggero. Questa storia purtroppo ha un tragico epilogo con l’incidente costato la vita ad Armando Puoti, 81 anni, finito contro l’auto guidata da Massimiliano Tirimbò, 52 anni, anche lui deceduto nello schianto. L’unico superstite è il figlio di Tirimbò, un ragazzo di 15 anni trasportato in elicottero al Gemelli di Roma e poi dimesso.

