Varie. Giovani tifosi morti nell’incidente dopo la partita, lo strazio ai funerali – Si sono radunate diecimila persone per rendere omaggio a Michele Biccari, 17 anni, Gaetano Gentile, 21 anni, e Samuel Del Grande, 13 anni, i giovani tifosi del Foggia tragicamente scomparsi domenica 13 ottobre. I ragazzi hanno perso la vita mentre tornavano a casa da Potenza, dove avevano assistito alla partita della loro squadra del cuore. (Continua a leggere dopo le foto)

Tre giovani tifosi del Foggia sono morti dopo la partita: lo strazio ai funerali

Tra le autorità presenti allo stadio per i funerali dei giovani tifosi del Foggia c’era anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il quale ha dichiarato: “Ritrovarsi dolorosamente in occasioni come queste è il segno di una umanità che c’è. È la testimonianza di sentimenti che ci sono e che troppo spesso vengono sacrificati. Dobbiamo cercare di renderli più presenti nelle nostre giornate”.

Le salme dei tre ragazzi sono state accolte dall’abbraccio di migliaia di ultras provenienti da tutta Italia. In città è stato proclamato lutto cittadino e, in concomitanza con le esequie, le strade nei pressi dello stadio sono state interdette al traffico. Sulle tre bare bianche, allineate una accanto all’altra, sono state posizionate sciarpe e bandiere rossonere, i colori della loro squadra del cuore.

