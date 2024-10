Maxi tamponamento in autostrada tra 4 automobili: il bilancio è drammatico

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. Nella notte è avvenuto un nuovo incidente stradale sulla A4 e il bilancio è drammatico. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente stradale sulla A4: il bilancio è drammatico

Un nuovo tragico incidente stradale è avvenuto sulla A4 nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre 2024. Lo scontro che si è verificato sull’autostrada A4, che attraversa da ovest a est l’intera Pianura Padana, ha coinvolto quattro automobili. Nel tamponamento, come riportato da Fanpage, ha perso la vita un ragazzo bresciano di 20 anni. Un altro passeggero è stato trasportato all’ospedale di Peschiera del Garda ma non risulta in pericolo di vita. Sul posto oltre agli operatori sanitari è intervenuta la Polizia Stradale che sta cercando di ricostruire la vicenda.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”