Gratta e Vinci, la tabaccheria dove si vince (quasi) sempre: dove si trova

La dea bendata, si dice, “è cieca”. Pare però che abbia trovato una tabaccheria di fiducia, dove rifugiarsi spesso. Qui, molte persone hanno vinto anche per diversi giorni di fila. Pensionati, casalinghe, che qui hanno tentato la fortuna, hanno avuto il piacere di vincere e di festeggiare con i titolari della tabaccheria, una giovane coppia. Dove si trova questa tabaccheria baciata dalla fortuna? (Continua dopo le foto)

Tabaccheria fortunata nel Salento: a Neviano si vince (quasi) sempre

I proprietari della ricevitoria sono una giovane coppia, Graziano e Silenia. “Per noi è davvero una gioia vedere la felicità di chi, magari grattando un biglietto, tanto per provare, trova poi una somma che, se pure non enorme, rallegra un poco la vita e fa sorridere. Speriamo che la signora Fortuna continui a vivere qui con noi”, hanno raccontato, come riporta Il Messaggero. In quale tabaccheria la dea bendata fa spesso tappa? (Continua dopo le foto)

A Neviano si vince (quasi) sempre

La tabaccheria di Neviano, sta elargendo vincite una dietro l’altra. Ad esempio, la scorsa settimana le vincite si sono susseguite ogni giorno per sei giorni consecutivi. I giovani proprietari, Graziano e Silenia, hanno rilevato la ricevitoria praticamente a giugno e da allora, la dea bendata ha trovato una fissa dimora. Dall’inizio dell’estate ad oggi, Graziano e Silenia hanno elargito circa 70 mila euro di vincite tra gratta e vinci, lotto, milionDay e dieci e lotto. Qual è la tabaccheria fortunata?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva