Michela Andretta, truccatrice ed estetista di Aiclia, è tragicamente deceduta a soli 28 anni. Il dramma è avvenuto a Roma dopo un intervento di rimozione di un angioma sulla nuca a cui la ragazza si era sottoposta nella clinica Fabia Mater. Sulla vicenda è intervenuto il fidanzato di Michela che, nel pieno dello sconforto, si è detto incredulo dell'esito tanto terribile dell'operazione.

Michela perde la vita dopo l’intervento

Michela Andretta viveva ad Acilia, una frazione della Capitale, insieme al suo fidanzato Andrea Carboni. I due avevano diversi piani per il futuro e, oltre alla realizzazione in ambito lavorativo, desideravano creare una famiglia. Questi sogni sono stati bruscamente spazzati via. Lo scorso venerdì 3 maggio, Michela è deceduta per arresto cardiaco dopo aver subito un intervento chirurgico alla clinica Fabia Mater di Roma. L'operazione prevedeva la rimozione di un angioma dietro all'orecchio sinistro e, secondo gli inquirenti, non avrebbe dovuto destare particolari preoccupazione catalogandosi come intervento di routine.

I familiari cercano risposte

La tragedia è stata un tuffo nel cuore per i familiari e il fidanzato rassicurati dal pensiero che l’intervento fosse una procedura di routine e che non dovesse avere complicazioni. Ora i cari di Michela cercano risposte e hanno richiesto l’aiuto delle autorità per capire se ci siano responsabilità terze. La cartella clinica della giovane estetista è al vaglio dei carabinieri che ora sono incaricati di far luce sull’accaduto. Nel dolore della perdita, il fidanzato di Michela, Andrea, si è espresso sulla sua volontà di andare a fondo nella vicenda. Ecco cosa ha affermato.

