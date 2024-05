Home | Italia in lutto, addio per sempre a un volto storico del nostro Paese

Italia in lutto, è morto in queste un grande storico dell’economia e grande conoscitore dell’impresa italiana e di FIAT. Sempre cordiale e disponibile, veniva spesso interpellato su queste tematiche. L’uomo aveva 72 anni ed era malato da tempo. Dopo che si è diffusa la notizia della sua scomparsa, tutti coloro che lo conoscevano si sono stretti in un abbraccio virtuale intorno alla sua famiglia. (Continua a leggere dopo le foto)

Italia in lutto, è morto Giuseppe Berta: volto storico italiano

Lo storico Giuseppe Berta è morto a Torino a 72 anni. L’uomo era malato da tempo. Formazione da economista, era professore associato di Storia contemporanea all’Università Bocconi di Milano, ha fatto parte del Comitato scientifico della Fondazione Feltrinelli ed è stato fra i membri del Comitato scientifico del Centro Studi della Confindustria. Berta era uno dei più profondi conoscitori dell’industria dell’auto e della storia della FIAT. Su Il Fatto Quotidiano si legge che “nel 2019 aveva anticipato quelle che sarebbero state le ricadute dell’unione tra Fca e Psa in Stellantis, a cui assistiamo oggi. Nei suoi numerosi contributi non aveva lesinato critiche ad alcune scelte del management. Nel 1984 è stato tra i fondatori dell’Associazione di storia e studi sull’impresa, da lui presieduta dal 2001 al 2003. È stato autore di oltre venti saggi sull’Italia industriale. L’ultimo titolo, del 2018, è L’enigma dell’imprenditore”.

