MotoGP Mugello penalità per Bagnaia: l’episodio con Marquez. L’autodromo internazionale del Mugello, noto anche come Mugello Circuit, è un circuito automobilistico e motociclistico italiano. Si trova nel comune di Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze, ed è di proprietà della Ferrari. Il tracciato della pista è lungo 5245 m, e si snoda attraverso 15 curve. Dopo la gara di Barcellona vinta da Bagnaia, oggi la MotoGP torna in pista per il primo round italiano del Mondiale 2024 e fa tappa al Mugello: dopo le prove libere di ieri, oggi, sabato 1° giugno, sullo storico circuito toscano sono di scena le qualifiche e la gara sprint del GP d’Italia. Domenica gran finale: gara MotoGP alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12:15). (Continua a leggere dopo le foto)

🚨 BREAKING 🚨 @PeccoBagnaia has been handed a 3-place grid penalty for Sunday's race as the Italian was observed to be riding slow online disturbing @alexmarquez73 at Turn 12#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/lb4nkqYyWJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 31, 2024

In queste ore è avvenuto un episodio particolare tra Francesco Bagnaia e Alex Marquez. Bagnaia è stato penalizzato con tre posizioni in griglia al Mugello nel GP della domenica per aver “ostacolato Alex Marquez” durante un giro lanciato nel corso delle pre-qualifiche: il pilota Gresini si era molto arrabbiato con Pecco dopo esserselo trovato in traiettoria a velocità più lenta nel tratto compreso tra curva 11 e curva 12: “Non erano esposte le bandiere blu, lui è uno showman e lo conosciamo”, ha detto Pecco a Sky. “Era nel mezzo e non si è voltato”, la replica di Alex. Domani durante la corsa ne vedremo delle belle.