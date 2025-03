MotoGP, colpo di scena: la caduta di Marc Marquez riapre il Mondiale, Bagnaia c’è ma la sorpresa è il “fratellino”

MotoGP, Il COTA, terreno di caccia prediletto di Marc Marquez, stavolta non ha portato fortuna al pilota spagnolo, che ha subito una caduta nelle qualifiche seguita da un’altra, ben più dolorosa, in gara. Un episodio che a questo giro interrompe il dominio di Marc e cambia, almeno per quanto riguarda la classifica generale, gli attuali equilibri del Mondiale.

Il campione spagnolo, fino a quel momento dominatore del GP delle Americhe, è finito nella ghiaia al nono giro, lasciando la porta aperta a Francesco Bagnaia, che non si è fatto pregare per agguantare la sua prima vittoria stagionale con la Ducati ufficiale.

Tutti si aspettavano l’ennesimo show di MM93, imbattibile su questa pista e in stato di grazia nelle ultime gare. Ma è bastato un piccolo errore, una traiettoria leggermente troppo aggressiva su un cordolo traditore, per mandarlo fuori gioco. Un momento che pesa non solo nella gara, ma anche nella corsa al titolo: lo spagnolo scivola al secondo posto in classifica generale, superato dal “fratellino” Alex Marquez, ancora una volta impeccabile e secondo al traguardo.

Per Bagnaia, invece, questa vittoria è una liberazione. Dopo un inizio di stagione opaco, il torinese ha trovato il guizzo giusto, concretizzando i segnali positivi emersi nella Sprint del sabato. Una gara solida, con il sorpasso decisivo proprio su Alex Marquez, che si conferma il più costante del campionato con il sesto secondo posto consecutivo.

MotoGP, grande giornata per gli italiani

Il terzo posto è un altro grande segnale per il team VR46, con Fabio Di Giannantonio che torna a respirare l’aria del podio dopo oltre un anno, quando vinse in Qatar. Un risultato che certifica la crescita del pilota romano, sempre più a suo agio sulla Ducati e pronto a giocarsi un ruolo da protagonista. Dietro di lui, il compagno di squadra Franco Morbidelli, che chiude quarto ma con un distacco di oltre 7 secondi.

Con il secondo posto di oggi, Alex Marquez si prende la vetta del campionato con un solo punto di vantaggio su Marc Marquez e 12 su Bagnaia. Il Mondiale è più incerto che mai, con la sensazione che ogni gara possa riscrivere la storia. La prossima tappa sarà un nuovo banco di prova: Pecco può davvero rimettersi in corsa per il titolo? E Marc, dopo questa caduta, riuscirà a rispondere da campione? Il duello è appena cominciato.

Leggi anche: